i Am Freitag sorgte ein Dachbrand für einen Einsatz in Kalsdorf bei Graz. Leserreporter Kalsdorf bei Graz Brand bei Logistikdienst – Feuerwehr im Einsatz Am Freitag sorgte eine dunkle Rauchwolke für große Aufregung. Bei einem Paketdienst war es zu einem Dachbrand gekommen. Von Community Heute 25.09.2026, 16:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dunkle Rauchsäule über Kalsdorf bei Graz! Am Freitag sorgte ein Dachbrand bei einer Paketfirma in der steirischen Marktgemeinde für Aufregung. Eine "Heute"-Leserin entdeckte die weithin sichtbare Rauchwolke während einer Autofahrt und hielt den Brand mit ihrer Handykamera fest.

Gegenüber "Heute" bestätigte die Freiwillige Feuerwehr Kalsdorf bei Graz den Einsatz. Die Florianis konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und bereits nach kurzer Zeit "Brand aus" geben.

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Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Brandermittler haben die Untersuchungen zur Ursache aufgenommen.