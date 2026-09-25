Brand bei Logistikdienst – Feuerwehr im Einsatz

Dunkle Rauchsäule über Kalsdorf bei Graz! Am Freitag sorgte ein Dachbrand bei einer Paketfirma in der steirischen Marktgemeinde für Aufregung. Eine "Heute"-Leserin entdeckte die weithin sichtbare Rauchwolke während einer Autofahrt und hielt den Brand mit ihrer Handykamera fest.
Werde Whatsapp-Leserreporter unter der Nummer 0670 400 400 4 und kassiere 50 Euro für dein Foto in der Tageszeitung oder dein Video auf Heute.at!
Gegenüber "Heute" bestätigte die Freiwillige Feuerwehr Kalsdorf bei Graz den Einsatz. Die Florianis konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und bereits nach kurzer Zeit "Brand aus" geben.
Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Brandermittler haben die Untersuchungen zur Ursache aufgenommen.