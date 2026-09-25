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Am Freitag sorgte ein Dachbrand für einen Einsatz in Kalsdorf bei Graz.
Am Freitag sorgte ein Dachbrand für einen Einsatz in Kalsdorf bei Graz.
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Kalsdorf bei Graz

Brand bei Logistikdienst – Feuerwehr im Einsatz

Am Freitag sorgte eine dunkle Rauchwolke für große Aufregung. Bei einem Paketdienst war es zu einem Dachbrand gekommen.
Community Heute
Von Community Heute
25.09.2026, 16:46
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Dunkle Rauchsäule über Kalsdorf bei Graz! Am Freitag sorgte ein Dachbrand bei einer Paketfirma in der steirischen Marktgemeinde für Aufregung. Eine "Heute"-Leserin entdeckte die weithin sichtbare Rauchwolke während einer Autofahrt und hielt den Brand mit ihrer Handykamera fest.

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Gegenüber "Heute" bestätigte die Freiwillige Feuerwehr Kalsdorf bei Graz den Einsatz. Die Florianis konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und bereits nach kurzer Zeit "Brand aus" geben.

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Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Brandermittler haben die Untersuchungen zur Ursache aufgenommen.

red,25.09.2026, 16:46
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