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Mit Eisenstangen sollen mehrere Jugendliche aufeinander eingeschlagen haben.
Mit Eisenstangen sollen mehrere Jugendliche aufeinander eingeschlagen haben.
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Einsatz am Keplerplatz

Schlag mit Eisenstange – Teenie-Prügelei in Favoriten

Am Wiener Keplerplatz sorgten mehrere Buben für einen Einsatz der Polizei. Sie sollen  mit Stangen aufeinander eingeprügelt haben.
Community Heute
Von Community Heute
24.09.2026, 17:09
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Große Aufregung in Wien-Favoriten! Am Mittwoch beobachtete ein "Heute"-Leser, wie mehrere Jugendliche nahe der U1-Station Keplerplatz aneinandergerieten. Besonders brisant: Einer der Beteiligten soll mit einer langen Eisenstange mehrmals auf seinen Kontrahenten eingeschlagen haben.

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Auf "Heute"-Nachfrage bestätigte die Pressestelle der Wiener Polizei einen Einsatz. Demnach war zuvor ein Notruf wegen eines "Raufhandels mit Eisenstangen" eingegangen. Als die Beamten am Keplerplatz eintrafen, waren die Beteiligten allerdings bereits verschwunden.

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    Passanten berichteten den Polizisten vor Ort von einem Gerangel, das sich noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte aufgelöst hatte. Zu möglichen Verletzten liegen derzeit keine Informationen vor.

    red,Akt. 24.09.2026, 17:27, 24.09.2026, 17:09
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