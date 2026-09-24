i Mit Eisenstangen sollen mehrere Jugendliche aufeinander eingeschlagen haben. Leserreporter Einsatz am Keplerplatz Schlag mit Eisenstange – Teenie-Prügelei in Favoriten Am Wiener Keplerplatz sorgten mehrere Buben für einen Einsatz der Polizei. Sie sollen mit Stangen aufeinander eingeprügelt haben. Von Community Heute 24.09.2026, 17:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Aufregung in Wien-Favoriten! Am Mittwoch beobachtete ein "Heute"-Leser, wie mehrere Jugendliche nahe der U1-Station Keplerplatz aneinandergerieten. Besonders brisant: Einer der Beteiligten soll mit einer langen Eisenstange mehrmals auf seinen Kontrahenten eingeschlagen haben.

Auf "Heute"-Nachfrage bestätigte die Pressestelle der Wiener Polizei einen Einsatz. Demnach war zuvor ein Notruf wegen eines "Raufhandels mit Eisenstangen" eingegangen. Als die Beamten am Keplerplatz eintrafen, waren die Beteiligten allerdings bereits verschwunden.

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Passanten berichteten den Polizisten vor Ort von einem Gerangel, das sich noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte aufgelöst hatte. Zu möglichen Verletzten liegen derzeit keine Informationen vor.