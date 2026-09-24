i Große Gefühle auf der Vienna Fashion Week 2026. zVg "Willst du mich heiraten?" Tränen bei Fashion Week – Antrag sorgt für Gänsehaut Zwischen eleganten Kleidern und beeindruckenden Shows, sorgte ein überraschender Heiratsantrag für besonders viel Emotion auf der Fashion Week. Von Justine Gull 24.09.2026, 10:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie hat "Ja" gesagt! Auf der Vienna Fashion Week 2026 blieb diesmal kaum ein Auge trocken. Während am Samstag der letzte Tag des großen Mode-Events über die Bühne ging, sorgte ein ganz besonderer Moment für tosenden Applaus. Nachdem die Models des Labels "Kiki Korsett" die Kreationen von Designerin Christina Zaunschirm präsentiert hatten, betrat die Modeschöpferin selbst noch einmal den Laufsteg. Doch dort wartete bereits eine romantische Überraschung auf sie.

Frage aller Fragen

Doch dann passierte etwas mit dem niemand gerechnet hätte: Ausgestattet mit einem roten Rosenstrauß gesellte sich Freund Carl auf den Laufsteg. Plötzlich ging er auf die Knie und stellte ihr die Fragen aller Fragen: "Willst du mich heiraten?" Mit einem Ja und einem Kuss wurde das Ganze dann besiegelt.

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Mit einem "Ja" und einem Kuss besiegelten die beiden ihre Verlobung. Das Publikum reagierte mit tosendem Applaus, bei so manchem Zuschauer flossen sogar Freudentränen.

"War vollkommen überraschend"

Auch hinter den Kulissen war die Begeisterung riesig. Die Models empfingen das frisch verlobte Paar klatschend und sichtlich gerührt. So wurde aus dem Abschluss der Fashion Week für Christina und Carl ein ganz besonderer Moment.

"Es war vollkommen überraschend für mich", erzählt Designerin Kiki im "Heute"-Talk. Seit drei Jahren sind sie und ihr Verlobter Carl ein Paar. Auf ihrem Weg zum eigenen Label konnte sie stets auf seine Unterstützung zählen. "Er hat mich mit meinem Traum, ein eigenes Label zu gründen, sehr unterstützt", erzählt sie stolz.

Ihre Leidenschaft für Mode begann schon früh: Bereits mit 16 Jahren designte Christina ihr erstes Korsett. Den lang gehegten Jugendtraum vom eigenen Label setzte sie schließlich innerhalb von nur vier Monaten in die Tat um.