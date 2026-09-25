i Polizeieinsatz in Wien (Archiv) Leserreporter Raserei in Wien-Favoriten "Schüsse aus Auto in Wien!" Mann im Gesicht verletzt Am Donnerstag kam es in Wien-Favoriten zu einem ungewöhnlichen Vorfall. Ein Mann wartete auf die Bim, als plötzlich eine Glasscheibe beschossen wurde. Von Maxim Zdziarski 25.09.2026, 12:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein lauter Knall sorgte am Donnerstagabend in Wien-Favoriten für Aufregung. Im Bereich der Absberggasse seien Augenzeugen zufolge zwei Autos mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen.

Nach ersten Informationen soll aus einem der beiden Fahrzeuge eine Gasdruckpistole gezogen und ein Schuss abgegeben worden sein. Der Schuss traf in weiterer Folge die Haltestelle einer Straßenbahnstation. Die Glasscheibe bei der Haltestelle ging zu Bruch – ein Mann, der dort auf die Straßenbahn wartete, befand sich unmittelbar in der Nähe.

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Durch die herumfliegenden Glassplitter wurde der Wartende leicht verletzt. Er erlitt unter anderem Kratzer im Gesichtsbereich und an der Wange.

Polizei ermittelt

Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Knall und dem Zerbrechen der Glasscheibe kommen konnte. Ob tatsächlich mit einer Gasdruckpistole geschossen wurde und was sich zuvor zwischen den beiden Autos abgespielt hat, soll nun geklärt werden.