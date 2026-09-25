i Am Montag zauberte die U6-Fahrerin den Fahrgästen ein Lächeln ins Gesicht. Leserreporter/Screenshot Instagram pumpender.lehrer Gute Laune garantiert "Durchsage war 10/10" – U6-Fahrerin begeistert Wien Während einer U-Bahn-Fahrt kam es es immer wieder zu Verzögerungen. Die U6-Fahrerin nahm das mit Humor und sorgte mit Durchsagen für Unterhaltung. Von Justine Gull 25.09.2026, 11:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gute-Laune-Fahrt in der Wiener U6! Am Montagnachmittag kam es während einer Fahrt immer wieder zu Verzögerungen. Die U-Bahn-Fahrerin ließ sich davon allerdings nicht die Stimmung verderben – und sorgte mit ihren humorvollen Durchsagen auch bei den Fahrgästen für gute Laune.

"Ich bedanke mich für euer Durchhaltevermögen und, dass ihr mir beisteht", ließ sie ihre Fahrgäste unter anderem wissen. Wenig später legte sie mit einer ordentlichen Portion Wiener Schmäh nach: "Der nächste Zug ist drei Minuten hinter uns – ob da noch mehr Platz bleibt, ist fraglich."

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"Wahre Legende"

Auch die Verzögerungen nahm die Lenkerin mit Humor. Zwar würde man derzeit nicht auf der "grünen Welle surfen", doch dass man überhaupt fahre, sei ja schon einmal gut. Ein Video der ungewöhnlichen Durchsagen landete schließlich auf Instagram – und dort kommt die U6-Fahrerin bestens an. "Wahre Legende", schreibt etwa ein Nutzer.

Ein anderer fordert scherzhaft: "Gebt ihr einen extra Urlaubstag." Selbst die Wiener Linien meldeten sich unter dem Beitrag zu Wort und zeigten sich begeistert: "Lieben wir. Das ist wirklich eine Top-Kollegin und die Durchsage war eine 10/10."

"Sind für unseren Schmäh bekannt"

Dass die Fahrerin dabei mit einer ordentlichen Portion Wiener Schmäh für gute Stimmung sorgte, kommt auch bei den Wiener Linien gut an, wie die Pressestelle auf "Heute"-Nachfrage erklärte. "Die Wiener Linien sind für ihren Schmäh bekannt und dazu tragen auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen wichtigen Teil bei", so die Pressesprecherin.

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Gerade bei akuten Störungen sei es ausdrücklich erwünscht, dass Fahrer ihre Fahrgäste über die aktuelle Situation informieren. Humor darf dabei offenbar ebenfalls nicht fehlen: Solche Durchsagen seien laut Wiener Linien "im Sinne der Wiener Linien" und würden zu einem guten Miteinander in den Öffis beitragen.