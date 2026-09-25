i Schwerer Verkehrsunfall in Wien-Hietzing am Freitagmorgen. Leserreporter Enormer Stau im Westen Audi kracht in Mercedes – schwerer Unfall in Wien Schwerer Crash im Frühverkehr: Auf der Höhe des Hietzinger Kais bei der Westeinfahrt krachten am Freitag ein Audi und ein Mercedes zusammen. Von Maxim Zdziarski 25.09.2026, 09:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Autofahrer wurde der Freitagmorgen in Hietzing zur Geduldsprobe. Auf Höhe Hietzinger Kai 171 kam es bei der Westeinfahrt nach Hietzing zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten auf der ampelgeregelten Kreuzung gleich drei Fahrzeuge miteinander. Augenzeugen zufolge krachte dabei ein Audi und ein Mercedes zusammen. Beide Fahrzeuge waren mit Tullner Kennzeichen unterwegs.

Ampel ebenfalls zerstört

Wie heftig der Zusammenstoß war, zeigt auch die Unfallstelle: Durch die Wucht des Aufpralls wurde selbst eine Fußgängerampel aus ihrer Verankerung gerissen und zu Boden geschleudert. Warum es auf der ampelgeregelten Kreuzung zu der folgenschweren Kollision kam, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die genauen Umstände des Unfalls sind daher noch unklar.

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Drei Personen im Spital

Laut Rettungssprecherin Corina Had wurden insgesamt drei Personen verletzt. Ein Mann (62) und eine (56) die in einem der Fahrzeuge unterwegs waren, erlitten Prellungen und Abschürfungen. Auch ein 32-jähriger Mann wurde leicht verletzt und musste so wie seine Unfallgegner nach der notfallmedizinischen Erstversorgung in ein Wiener Spital gebracht werden.

Rückstau bis Hütteldorf

Der Crash hatte auch erhebliche Auswirkungen auf den Frühverkehr. Rund um die Unfallstelle bildete sich ein längerer Rückstau, der sich bis nach Hütteldorf erstreckte. Autofahrer mussten am Freitagmorgen daher mit Verzögerungen rechnen. Die weiteren Ermittlungen sollen nun klären, wie es zu dem heftigen Zusammenstoß kommen konnte.