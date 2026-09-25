i Am Freitag standen die Wiener in einer meterlangen Schlange vor dem Lokal am Hauptbahnhof. Leserreporter Mega-Schlange 1-Euro-Aktion in Wien! Ansturm wegen Interpol-Burger Eine Ein-Euro-Burger-Aktion sorgte am Freitag am Hauptbahnhof für einen Mega-Ansturm – die Wiener wollten sich das offenbar nicht entgehen lassen. Von Community Heute 25.09.2026, 18:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mega-Schlange nahe des Wiener Hauptbahnhofs! Am Freitag sorgte eine Burger-Aktion für einen regelrechten Ansturm. Grund dafür war ein Menü, das für gerade einmal einen Euro angeboten wurde.

Hinter dieser Aktion steckte die Neueröffnung zweiten Standortes des Lokals "Interpolburger" am Südtiroler Platz.

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Zahlreiche hungrige Wiener wollten sich das Schnäppchen offenbar nicht entgehen lassen und machten sich auf den Weg zum Lokal.

Schon bald bildete sich vor dem Eingang eine lange Warteschlange, wie ein "Heute"-Leser vor Ort beobachtete. Geduldig reihten sich die Burger-Fans hintereinander ein und warteten darauf, eines der günstigen Menüs zu ergattern.

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Die Aktion sorgte auf jeden Fall für ordentlich Aufsehen. Zahlreiche Passanten blieben neugierig stehen, während die Schlange vor dem Lokal immer länger wurde. Viele Wiener wollten sich das günstige Burger-Menü offenbar nicht entgehen lassen und nahmen dafür auch eine längere Wartezeit in Kauf.