i Auto landet nach Crash in Wien-Favoriten auf dem Dach Leserreporter Frau (35) verletzt Mietwagen landet nach Crash in Wien auf dem Dach An einer bekannten Kreuzung in Wien-Favoriten kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Crash. Ein Mietauto landete bei dem Unfall auf dem Dach. Von Maxim Zdziarski 25.09.2026, 16:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schockmoment am Donnerstag gegen 18.30 Uhr im 10. Wiener Bezirk: Auf der Laxenburger Straße kam es zu einem spektakulären Verkehrsunfall. Ein weißer Opel Corsa eines Mietwagenanbieters überschlug sich dabei und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen.

"Heute"-Infos zufolge soll eine Frau mit einem Mietwagen unterwegs gewesen sein, als sie die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Nach dem Zusammenstoß überschlug sich der Wagen. Der genaue Unfallhergang ist derzeit allerdings noch unklar.

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35-Jährige verletzt

Bei dem Crash wurde eine 35-jährige Frau verletzt. Wie Rettungssprecherin Corina Had gegenüber "Heute" bestätigte, erlitt die Frau Schnittverletzungen sowie Verletzungen am Kopf.

Die Verletzte wurde von einem SMD-Team und einem Notarztteam der Berufsrettung Wien medizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Verkehrschaos im Abendverkehr

Der Unfall sorgte während des ohnehin starken Abendverkehrs für erhebliche Behinderungen rund um die Laxenburger Straße und Raxstraße. Die genauen Umstände der Kollision sind Gegenstand weiterer Ermittlungen.