i BC VIenna startet am 3. Oktober in die ABA-League – gegen einen namhaften Gegner. STEFAN SIMONOVIC Mit 1 Woche Verspätung Basketball-Hit! Wiener Klub startet in ABA-League Basketballklub BC Vienna startet Anfang Oktober in die ABA-League-Saison. Kracher wie Dubai oder Partizan Belgrad warten. Der erste Gegner: Cluj. Von Community Heute 26.09.2026, 12:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jetzt geht’s los! BC Vienna startet am 3. Oktober gegen den rumänischen Topklub U-BT Cluj-Napoca in die neue ABA-League-Saison. Im Hallmann Dome wartet gleich zum Auftakt ein echter Härtetest.

Saison-Start in Dubai abgesagt

Eigentlich hätte Vienna bereits am Sonntag beim amtierenden ABA-Champion Dubai Basketball loslegen sollen. Doch die komplette erste Runde der ABA League wurde verschoben, eines der Saison-Highlights muss also warten.

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Damit richtet sich der Blick jetzt auf Samstag, 3. Oktober: Um 17 Uhr empfängt BC Vienna den rumänischen Serienmeister aus Cluj zum ersten Heimspiel der neuen Saison.

Für die Wiener beginnt damit das zweite Jahr in der prominent besetzten ABA-Liga – und zwar mit einem völlig neuen Gesicht. Nach dem Sommer-Umbruch steht Mehrfach-Meistertrainer Dragan Bajić an der Seitenlinie. Der erfahrene Coach kennt die Liga bestens und wurde bereits zweimal zum Trainer des Jahres in der ABA League gewählt. Auch der Kader wurde fast vollständig umgebaut.

Cluj kommt mit neuem Team

Doch auch beim Gegner blieb kaum ein Stein auf dem anderen. Cluj erreichte in seiner ersten ABA-Saison das Viertelfinale, stellte den Kader danach aber ebenfalls kräftig auf den Kopf. Gleich zwölf neue Spieler kamen. Trainer Mihai Silvășan blieb dagegen im Amt, Routinier Patrick Richard sorgt auf dem Parkett für Kontinuität.

Das Duell verspricht damit jede Menge Spannung: Zwei neu zusammengestellte Teams wollen gleich zu Saisonbeginn zeigen, wohin die Reise geht. Für Vienna ist es außerdem der Startschuss zu einem heißen ABA-Herbst.

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Denn nach Cluj wartet bereits der nächste Kracher: Am 11. Oktober geht es für die Wiener nach Belgrad zu EuroLeague-Gigant Partizan.