Messer-Attacke in Wien! Mann in Wohnung niedergestochen

Am Freitagnachmittag schrillten in Wien-Favoriten die Alarmglocken! Kurz nach 16 Uhr rückten zahlreiche Einsatzkräfte in die Gudrunstraße Ecke Sonnwendgasse aus. In einer nahegelegenen Wohnung kam es nämlich zu einer brutalen Messer-Attacke.
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Auch ein Rettungshubschrauber wurde alarmiert und landete mitten auf einer Kreuzung. Der außergewöhnliche Einsatz sorgte bei Passanten und Anrainern für Aufsehen. Ein "Heute"-Leser erklärte, dass er sich mittlerweile wie in Texas fühle.
Gegenüber "Heute" bestätigte die Polizei den Großeinsatz. So soll eine Person aufgrund ihrer Verletzung nach der notfallmedizinischen Erstversorgung ins Spital gebracht worden sein. Laut Polizei wurde ein 40-jähriger Mann im Eingangsbereich seiner Wohnung von einer unbekannten Person mit einem Messer im Bereich des Oberkörpers verletzt.
Beim Eintreffen der Polizei fanden die Beamten die mutmaßliche Tatwaffe, ein Messer, vor. Der Tatverdächtige flüchtete in unbekannte Richtung. Ein Messer konnte im Eingangsbereich der Wohnung vorgefunden und sichergestellt werden.
Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, Ermittlungsbereich Leib/Leben hat die Ermittlungen übernommen. Die genauen Hintergründe zur Tat sind Gegenstand der Ermittlungen und derzeit noch unklar.