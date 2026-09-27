i Wie in einem Leserreporter-Video zu sehen ist, stimmten Dutzende Kosovo-Fans Lieder an und feierten eine Nacht vor dem Österreich-Spiel im Happel-Oval. Leserreporter Voller Vorfreude Vor ÖFB-Partie – Kosovo-Fans nehmen Wiener City ein Am Sonntag steigt um 18 Uhr die Nations-League-Partie zwischen Österreich und dem Kosovo. Schon in der Nacht vor dem Spiel freuten sich die Gästefans. Von Community Heute 27.09.2026, 10:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Frenetische Fangesänge und Riesen-Ansammlung vor einem Wirtshaus in der Wiener Innenstadt! Samstagabend nahmen Dutzende Kosovo-Fans den Außenbereich eines Lokals im Herzen der Hauptstadt ein. Voller Vorfreude jubelten die Anhänger lange vor der Partie gegen den ÖFB am Sonntag.

Kosovo-Fans voller Vorfreude

Wie in einem Leserreporter-Video zu sehen ist, stimmten Dutzende Kosovo-Fans Lieder an und feierten eine Nacht vor dem Österreich-Spiel im Happel-Oval.

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Nach dem mühsamen 3:1-Erfolg über Israel empfängt Österreich heute (18 Uhr) in Wien Kosovo. Die Elf von Franco Foda reist mit viel Selbstvertrauen an – sie schlug Irland zum Auftakt mit 1:0. Das Ernst-Happel-Stadion ist ausverkauft, Tausende Kosovo-Fans werden erwartet.

ÖFB-Team spielt auf Sieg

Die Fans im ausverkauften Ernst-Happel-Stadion dürfen sich jedenfalls auf ein packendes Duell freuen. "Wir wollen vor ausverkauftem Haus auch das zweite Heimspiel auf unsere Seite ziehen. Wenn wir das schaffen, ist die Ausgangslage für die weiteren Begegnungen natürlich gut", sagt Teamchef Ralf Rangnick.

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Die Partie wird heute live auf ORF 1 übertragen. Die Sendung beginnt um 17.20 Uhr. Alina Zellhofer analysiert gemeinsam mit Herbert Prohaska und der Ex-Teamspielerin Viktoria Schnaderbeck. Als Kommentator ist Thomas König im Einsatz, unterstützt von Ex-ÖFB-Ass Andreas Ivanschitz.