i Nicht nur im Stadion, auch vor dem Fernseher werden Fans mitfiebern. GEPA pictures Nations League Dieser TV-Sender zeigt Österreich gegen Kosovo live Im ausverkauften Ernst-Happel-Stadion steigt heute der Nations-League-Hit zwischen Österreich und Kosovo. Das Spiel ist auch im Fernsehen zu sehen. Von Sport Heute 27.09.2026, 09:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zweiter Spieltag in der Nations League! Nach dem mühsamen 3:1-Erfolg über Israel empfängt Österreich heute (18 Uhr) in Wien Kosovo. Die Elf von Franco Foda reist mit viel Selbstvertrauen an – sie schlug Irland zum Auftakt mit 1:0.

Ralf Rangnick ist gewarnt. "Ich gehe davon aus, dass das Spiel noch einmal schwieriger wird als jenes gegen Israel. Wer am Ende der schwerste Gegner wird, kann ich jetzt noch nicht bewerten. Gegen Irland haben sie verdient gewonnen. Wir stellen uns auf einen Gegner ein, der uns viel abverlangen wird", sagt der Teamchef.

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Die Fans im ausverkauften Ernst-Happel-Stadion dürfen sich jedenfalls auf ein packendes Duell freuen. "Wir wollen vor ausverkauftem Haus auch das zweite Heimspiel auf unsere Seite ziehen. Wenn wir das schaffen, ist die Ausgangslage für die weiteren Begegnungen natürlich gut."

Die Partie wird heute live auf ORF 1 übertragen. Die Sendung beginnt um 17.20 Uhr. Alina Zellhofer analysiert gemeinsam mit Herbert Prohaska und der Ex-Teamspielerin Viktoria Schnaderbeck. Als Kommentator ist Thomas König im Einsatz, unterstützt von Ex-ÖFB-Ass Andreas Ivanschitz.

Österreich gegen Israel – die ÖFB-Noten i ?

Beim Auswärtsspiel gegen Irland am Donnerstag (Anstoß um 20.45 Uhr) führt dann Christian Diendorfer durch den Abend. An seiner Seite analysieren Stöger und Schnaderbeck. Dietmar Wolff kommentiert gemeinsam mit Ivanschitz.