i Rapid im Duell mit Venedig. GEPA pictures Vereine eng verbunden Bei Kult-Duell: Rapid in Venedig knapp geschlagen Rapid musste sich in einem Testspiel während der Länderspielpause Venezia FC geschlagen geben. Ein Treffer in der ersten Hälfte entschied die Partie. Von Sport Heute 26.09.2026, 18:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Rapid nutzte die Länderspielpause für ein Testspiel gegen Venezia FC. Die Hütteldorfer mussten sich dem italienischen Serie-A-Aufsteiger am Samstag mit 0:1 geschlagen geben.

Rund ein Jahr nach dem 1:1 in Hütteldorf trafen die beiden Mannschaften diesmal im Stadio Pierluigi Penzo in Venedig aufeinander. Begleitet wurde die Partie von rund 2.190 Zuschauern, darunter knapp 1.000 Rapid-Fans. Im Mittelpunkt stand auch die seit mehr als 26 Jahren bestehende Freundschaft zwischen den beiden Fanlagern.

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Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase ging Venezia in der 13. Minute in Führung. Lion Lauberbach traf mit einem platzierten Abschluss zum 1:0 für die Gastgeber.

In der Folge hatte Venezia etwas mehr Spielanteile, klare Torchancen blieben zunächst jedoch selten. Die beste Möglichkeit für Rapid vor der Pause hatte Claudy Mbuyi, der nach seiner Verletzung erstmals wieder in der Startelf stand. Sein Abschluss in der 37. Minute wurde von Venezia-Torhüter Lorenzo Montipo pariert.

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Rapid nahm zur Pause vier Wechsel vor. In der zweiten Hälfte kamen beide Mannschaften zu weiteren Möglichkeiten. Venezia verpasste in der 63. Minute aus kurzer Distanz das 2:0, sechs Minuten später vergab Tonni Adamsen auf der Gegenseite eine gute Gelegenheit zum Ausgleich.

Auch Louis Schaub konnte Montipo in der 73. Minute nicht überwinden. Weitere Treffer fielen nicht mehr, in der Schlussphase kamen bei Rapid zudem mehrere Nachwuchsspieler zum Einsatz.

Nach der 0:1-Niederlage stehen für die Mannschaft von Trainer Johannes Hoff Thorup zunächst einige freie Tage an. Anschließend beginnt die Vorbereitung auf das Bundesliga-Auswärtsspiel beim LASK am 11. Oktober.