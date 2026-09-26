i Wayne Rooney hat abgenommen. IMAGO/Shutterstock "Keine Abnehmspritze" 40 Kilo weniger – Fußball-Legende sorgt für Staunen Wayne Rooney ist kaum wiederzuerkennen! Bei der Premiere seiner neuen Disney-Serie hat sich der englische Fußball-Star mit einem neuen Look gezeigt. Von Sport Heute 26.09.2026, 16:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Rooney, der jahrelang für sein kräftiges Auftreten bekannt war, zeigt sich nun mit frischer Kurzhaarfrisur, glatt rasiert und im schicken dunkelblauen Anzug. Besonders ins Auge sticht: Das Gesicht des früheren Manchester-United-Stürmers wirkt deutlich schlanker. Viele Fans erinnern sich bei seinem Anblick an die Glanzzeiten seiner aktiven Karriere.

Für Manchester United stand Rooney insgesamt 559 Mal am Platz, erzielte dabei 253 Tore und bereitete 143 weitere Treffer vor. Mit den "Red Devils" holte er fünf Meistertitel in der Premier League. Auch im Nationalteam war er ein echter Leistungsträger: In 120 Spielen schoss er 53 Tore. Im Jahr 2021 beendete Rooney seine aktive Laufbahn und wechselte ins Trainergeschäft.

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Neue Ernährung, kein Alkohol mehr

"Ich möchte eines klarstellen", stellte Rooney in einem Interview klar. "Ich nehme keine Abnehmspritzen." Damit reagierte der 40-Jährige auf Spekulationen, er hätte Medikamente wie Ozempic für seinen Gewichtsverlust eingesetzt. Ozempic enthält den Wirkstoff Semaglutid und ist in der Schweiz bei Typ-2-Diabetes im Einsatz. Das Mittel kann das Sättigungsgefühl beeinflussen und so beim Abnehmen helfen.

Rooney setzt allerdings auf einen anderen Weg: Er hat seinen Lebensstil komplett umgekrempelt. "Ich fühl mich großartig", so Rooney weiter. "Meine Essgewohnheiten sind viel besser geworden und ich trainiere regelmäßig und intensiv." Alkohol hat er schon länger keinen mehr angerührt. Auch seine vier Buben sind für ihn ein wichtiger Ansporn, gesund zu leben.