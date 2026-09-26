i Wenn Phillipp Mwene (5. von links) spielt, geht kein Heimspiel verloren. GEPA pictures Starke Statistik Mit diesem Star verliert ÖFB-Team zu Hause nicht Diese Statistik ist besonders beeindruckend. Spielt Phillipp Mwene bei ÖFB-Teamspielen zu Hause, verliert Österreichs Nationalmannschaft nicht. Von Sport Heute 26.09.2026, 10:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Phillipp Mwene ist Österreichs Heim-Garant! Der ÖFB-Verteidiger hat in seiner gesamten Teamkarriere noch kein einziges Länderspiel auf österreichischem Boden verloren. Nach dem Sieg gegen Israel am Donnerstagabend in Linz (3:1) hält seine beeindruckende Serie bereits bei 16 Partien.

Die Bilanz des 32-Jährigen kann sich sehen lassen: 13 seiner 16 Heim-Länderspiele gewann Mwene mit Österreich, dreimal gab es ein Unentschieden. Eine Niederlage? Fehlanzeige.

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Premieren-Tor gegen Israel

Damit hat sich der Mainz-Legionär sogar einen Platz in den ÖFB-Geschichtsbüchern gesichert. In Österreichs 124-jähriger Länderspielgeschichte konnte zuvor nur Leopold Nitsch auf 16 Heimspiele ohne Niederlage zurückblicken, wie der "Kicker" berichtet. Der Rapidler kam in den 1920er-Jahren auf elf Siege und fünf Remis.

Österreich gegen Israel – die ÖFB-Noten i ?

Mwene ist ein Spätstarter – zumindest wenn es um das ÖFB-Team geht. Mit 32 Jahren hat es der Außenverteidiger bisher auf 33 Länderspieleinsätze gebracht, den ersten davon ausgerechnet in Israel, bei der 2:5-Niederlage im September 2021. Nun gab es genau gegen Israel auch erstmals Grund zum Jubeln, erzielte der Mainz-Legionär seinen ersten Länderspieltreffer – das wichtige 2:1 für Rot-Weiß-Rot (90.). "Ich freue mich riesig über mein erstes Tor, weil es auch noch ein so erlösendes Tor war", strahlte Mwene.

Am Sonntag kann Mwene gegen den Kosovo seine beeindruckende Heim-Serie ausbauen. Dann läuft er womöglich im Wiener Ernst-Happel-Stadion zum 17. Mal vor eigenem Publikum auf.