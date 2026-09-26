Mit diesem Star verliert ÖFB-Team zu Hause nicht

Phillipp Mwene ist Österreichs Heim-Garant! Der ÖFB-Verteidiger hat in seiner gesamten Teamkarriere noch kein einziges Länderspiel auf österreichischem Boden verloren. Nach dem Sieg gegen Israel am Donnerstagabend in Linz (3:1) hält seine beeindruckende Serie bereits bei 16 Partien.
Die Bilanz des 32-Jährigen kann sich sehen lassen: 13 seiner 16 Heim-Länderspiele gewann Mwene mit Österreich, dreimal gab es ein Unentschieden. Eine Niederlage? Fehlanzeige.
Damit hat sich der Mainz-Legionär sogar einen Platz in den ÖFB-Geschichtsbüchern gesichert. In Österreichs 124-jähriger Länderspielgeschichte konnte zuvor nur Leopold Nitsch auf 16 Heimspiele ohne Niederlage zurückblicken, wie der "Kicker" berichtet. Der Rapidler kam in den 1920er-Jahren auf elf Siege und fünf Remis.
Mwene ist ein Spätstarter – zumindest wenn es um das ÖFB-Team geht. Mit 32 Jahren hat es der Außenverteidiger bisher auf 33 Länderspieleinsätze gebracht, den ersten davon ausgerechnet in Israel, bei der 2:5-Niederlage im September 2021. Nun gab es genau gegen Israel auch erstmals Grund zum Jubeln, erzielte der Mainz-Legionär seinen ersten Länderspieltreffer – das wichtige 2:1 für Rot-Weiß-Rot (90.). "Ich freue mich riesig über mein erstes Tor, weil es auch noch ein so erlösendes Tor war", strahlte Mwene.
Am Sonntag kann Mwene gegen den Kosovo seine beeindruckende Heim-Serie ausbauen. Dann läuft er womöglich im Wiener Ernst-Happel-Stadion zum 17. Mal vor eigenem Publikum auf.