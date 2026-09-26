Rettung musste kommen – Fußballer schwer verletzt

Schlimme Szenen in der Tiroler Liga! Beim Duell zwischen Oberperfuss und Tabellenführer Kundl verletzte sich Torhüter Matthias Margreiter bei einem unglücklichen Zusammenprall offenbar schwer am Unterschenkel.
Die Szene ereignete sich nach etwas mehr als einer Stunde. Margreiter blieb verletzt am Boden liegen, seine sichtlich geschockten Teamkollegen versammelten sich um den Keeper. Wenig später musste er von der Rettung abtransportiert werden.
Die Partie war laut Angaben der "Tiroler Tageszeitung" für mehr als 20 Minuten unterbrochen. Das sportliche Ergebnis wurde da zur Nebensache – Oberperfuss schlug Tabellenführer Kundl deutlich mit 3:0. Dass Keeper Margreiter für das Foul, bei dem er sich so schwer verletzt hatte, auch noch Rot kassierte, interessierte dann niemanden mehr.
Über Margreiters Gesundheitszustand ist aktuell nichts bekannt. Kundl bleibt zumindest vorerst Tabellenführer, während Oberperfuss die Rote Laterne abgab.