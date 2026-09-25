i Loredana und Karim Adeyemi sind verheiratet. Instagram Frau von Adeyemi teilt aus Real-Star Diomande reagiert auf fiesen Loredana-Spruch Die Frau von Barca-Star Karim Adeyemi, Loredana, kritisierte Real-Madrid-Star Yan Diomande, dieser reagiert nun auf die Kritik. Von Sport Heute 25.09.2026, 22:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem öffentlichen Seitenhieb von Rapperin Loredana meldet sich Real-Madrid-Star Yan Diomande zu Wort. Der 19-Jährige verzichtete dabei auf eine direkte Antwort und reagierte stattdessen mit einem vielsagenden TikTok-Video.

Das Video soll im Mannschaftsbus der Königlichen entstanden sein. Darin bewegt Diomande seine Lippen zum Song "Migbo" von Sethlo. Inhaltlich geht es in dem Lied unter anderem darum, trotz Kritik weiterzumachen und sich von Neidern nicht aufhalten zu lassen.

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Besonders auffällig ist eine Passage, die Diomande in seinem Video aufgreift: "140 Millionen – das haben sie verlangt. Sie werden uns immer kritisieren, aber wir klettern einfach weiter." Eine Anspielung auf die Diskussionen um seine hohe Ablösesumme liegt nahe.

Diomande war im Sommer 2026 für eine Grundablöse von 120 Millionen Euro zu Real Madrid gewechselt. Durch Bonuszahlungen kann die Summe auf bis zu 140 Millionen Euro steigen. Damit ist der 19-Jährige hinter Jude Bellingham der zweitteuerste Zugang in der Geschichte der Madrilenen.

Sportlich konnte der Offensivspieler die hohen Erwartungen bislang noch nicht erfüllen. In seinen ersten acht Einsätzen für Real blieb Diomande ohne Treffer und verbuchte lediglich eine Vorlage.

Zuletzt hatte sich auch Loredana in die Diskussion eingeschaltet. Die Ehefrau von Barcelona-Star Karim Adeyemi kommentierte einen Beitrag Diomandes mit den Worten "140 MILLIONEN". Der Kommentar wurde später wieder gelöscht.

Brisant: Adeyemi wechselte im selben Sommer für rund 22 Millionen Euro zum FC Barcelona und kam in seinen ersten acht Spielen auf drei Tore und drei Vorlagen. Loredanas Kommentar wurde deshalb als Spitze gegen Reals millionenschweren Transfer verstanden.

Diomande scheint die Kritik jedenfalls nicht auf sich sitzen lassen zu wollen. Statt einer direkten Wortmeldung setzte der 19-Jährige mit seinem TikTok-Video nun ein deutliches Zeichen.