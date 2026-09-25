i ÖFB-Legionär Florian Grillitsch muss wochenlang pausieren. GEPA pictures Lange Pause ÖFB-Legionär schon operiert – er fällt wochenlang aus Erst im Sommer wechselte Florian Grillitsch zu Serie-A-Klub Frosinone. Nun fällt der Mittelfeldspieler aber wochenlang aus. Von Sport Heute 25.09.2026, 20:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bittere Nachrichten für Florian Grillitsch! Der 31-jährige ÖFB-Legionär musste sich nach anhaltenden Leistenbeschwerden einer Operation unterziehen und fehlt seinem Klub Frosinone Calcio mehrere Wochen lang.

Der Eingriff wurde bereits in Wien durchgeführt und verlief nach Angaben des italienischen Erstligisten erfolgreich. Bei Grillitsch kam eine Hernioplastik mit TAPP-Technik zum Einsatz.

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Nun wartet auf den 61-fachen österreichischen Teamspieler eine längere Zwangspause. Frosinone rechnet mit einer Ausfallzeit von vier bis sechs Wochen. Wie schnell Grillitsch tatsächlich zurückkehren kann, hängt vom Verlauf der Rehabilitation und weiteren medizinischen Untersuchungen ab.

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Mit der Reha soll der Mittelfeldspieler bereits in den kommenden Tagen beginnen. Für Frosinone-Trainer Massimiliano Alvini ist sein Ausfall ein Rückschlag. Grillitsch war erst im Sommer nach der Vertragsauflösung bei Sporting Braga nach Italien gewechselt und ist eine wichtige Option im Mittelfeld.

Frosinone liegt derzeit auf Rang sechs der Serie A. Mit ÖFB-Legionär Romano Schmid steht ein zweiter rot-weiß-roter Fußball-Star bei Frosinone unter Vertrag.