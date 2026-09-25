StartseiteSportFussball
ÖFB-Legionär Florian Grillitsch muss wochenlang pausieren.
ÖFB-Legionär Florian Grillitsch muss wochenlang pausieren.
GEPA pictures
Lange Pause

ÖFB-Legionär schon operiert – er fällt wochenlang aus

Erst im Sommer wechselte Florian Grillitsch zu Serie-A-Klub Frosinone. Nun fällt der Mittelfeldspieler aber wochenlang aus.
Sport Heute
Von Sport Heute
25.09.2026, 20:03
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Bittere Nachrichten für Florian Grillitsch! Der 31-jährige ÖFB-Legionär musste sich nach anhaltenden Leistenbeschwerden einer Operation unterziehen und fehlt seinem Klub Frosinone Calcio mehrere Wochen lang.

Nach Auswechslung: So geht es ÖFB-Kapitän Gregoritsch

Der Eingriff wurde bereits in Wien durchgeführt und verlief nach Angaben des italienischen Erstligisten erfolgreich. Bei Grillitsch kam eine Hernioplastik mit TAPP-Technik zum Einsatz.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen
Drei Einser! So bewerten die "Heute"-Leser das ÖFB-Team

Nun wartet auf den 61-fachen österreichischen Teamspieler eine längere Zwangspause. Frosinone rechnet mit einer Ausfallzeit von vier bis sechs Wochen. Wie schnell Grillitsch tatsächlich zurückkehren kann, hängt vom Verlauf der Rehabilitation und weiteren medizinischen Untersuchungen ab.

So kam es zum Kapitäns-Wirrwarr bei ÖFB-Team

Mit der Reha soll der Mittelfeldspieler bereits in den kommenden Tagen beginnen. Für Frosinone-Trainer Massimiliano Alvini ist sein Ausfall ein Rückschlag. Grillitsch war erst im Sommer nach der Vertragsauflösung bei Sporting Braga nach Italien gewechselt und ist eine wichtige Option im Mittelfeld.

Frosinone liegt derzeit auf Rang sechs der Serie A. Mit ÖFB-Legionär Romano Schmid steht ein zweiter rot-weiß-roter Fußball-Star bei Frosinone unter Vertrag.

red,Akt. 25.09.2026, 20:04, 25.09.2026, 20:03
Mehr zum Thema
Florian GrillitschÖFB-TeamÖFBFussball

Weiterlesen

Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote