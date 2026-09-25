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DAZN hat sich neue Übertragungsrechte gesichert.
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DAZN hat sich neue Fußball-Rechte gesichert

Die Streaming-Plattform DAZN hat sein Angebot weiter ausgebaut. Mit dabei ist ab sofort ein großes Rechtepaket des afrikanischen Fußballs.
Sport Heute
Von Sport Heute
25.09.2026, 16:19
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DAZN baut sein Fußball-Angebot in Österreich kräftig aus. Der Streamingdienst hat sich neue Übertragungsrechte an den wichtigsten Wettbewerben des afrikanischen Fußballs gesichert. Das größte Paket: der Afrika-Cup 2027.

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Vom 19. Juni bis 17. Juli 2027 steigt die Endrunde erstmals im Sommer. Kenia, Tansania und Uganda richten das Turnier gemeinsam aus. DAZN überträgt in Österreich sowie Deutschland und der Schweiz alle 52 Spiele live. Insgesamt nehmen erstmals 28 Nationalteams teil.

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Schon auf dem Weg zur Endrunde können österreichische Fans dabei sein. Auch die Qualifikation für den Afrika-Cup läuft bei DAZN – und zwar kostenlos. Rund 180 Spiele mit 48 Nationalmannschaften stehen bis zum Frühjahr 2027 auf dem Programm.

    Damit nicht genug: DAZN hat sich auch die Rechte an der CAF Champions League 2026/27 gesichert. Die Gruppenphase des wichtigsten afrikanischen Klubwettbewerbs startet am 21. November. 64 Mannschaften kämpfen bis zum Finale im Mai 2027 um den Titel.

    Für Fußballfans in Österreich wird das Angebot damit noch größer. DAZN zeigt bereits internationale Topligen wie LaLiga, Serie A und Ligue 1. Nun kommt mit dem Afrika-Cup ein weiteres großes Nationalmannschaftsturnier dazu – und das mitten in der europäischen Sommerpause.

    red,25.09.2026, 16:19
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