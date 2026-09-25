i Jürgen Klopp IMAGO/Sven Simon Traumtor der Niederlande "Muss von der Mutter kommen" – Klopp mit Seitenhieb Der späte Holland-Ausgleich vermiest Jürgen Klopp den Sieg beim DFB-Debüt. Der Deutschland-Trainer kann sich danach einen Seitenhieb nicht verkneifen. Von Sport Heute 25.09.2026, 10:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Traumtor bringt Deutschland in Amsterdam um den Sieg – und Jürgen Klopp trotzdem zum Schmunzeln. Nach dem 1:1 gegen die Niederlande sorgt der neue deutsche Bundestrainer mit einem frechen Spruch für Lacher.

Auslöser ist Ruben van Bommel. Der Sohn des ehemaligen Bayern-Stars Mark van Bommel leitet den späten Ausgleich mit einer sehenswerten Aktion ein. Mit dem rechten Außenrist hebt er den Ball von der linken Seite in den deutschen Strafraum. Dort lauert Cody Gakpo und versenkt die Vorlage mit einer eingesprungenen Direktabnahme zum 1:1.

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Klopp stichelt gegen Van Bommel

Nach dem Schlusspfiff spricht Klopp über den sehenswerten Treffer – und nimmt dabei gleich den Vater des Vorlagengebers aufs Korn.

"Sensationeller Pass von van Bommel", lobt Klopp zunächst. Dann legt er nach: "Vom Papa hat er das nicht. Der Außenrist muss von der Mutter kommen."

Eine Spitze mit Augenzwinkern. Mark van Bommel war während seiner aktiven Karriere schließlich weniger für technische Feinheiten als für seine harte und kompromisslose Spielweise bekannt. Mittlerweile ist der ehemalige Bayern-Profi Trainer der belgischen Nationalmannschaft.

Ex-Schützling kostet Klopp den Sieg

Auch der Torschütze dürfte Klopp bestens bekannt sein. Cody Gakpo spielte unter dem Deutschen beim FC Liverpool. Klopp förderte den Niederländer während seiner Zeit bei den "Reds" und entwickelte ihn zu einem wichtigen Spieler.