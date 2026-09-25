i Konrad Laimer arbeitet an seinem Comeback. IMAGO/ANP Adduktoren-Verletzung ÖFB-Star Laimer vor Blitz-Comeback in Nations League? Blitz-Comeback bei Konrad Laimer? Der ÖFB-Star macht große Fortschritte – und könnte noch zum Nationalteam nachreisen. Von Sport Heute 25.09.2026, 09:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gibt es ein überraschend schnelles Wiedersehen zwischen Konrad Laimer und dem ÖFB-Team? Der 29-Jährige arbeitet nach seiner Muskelverletzung im Adduktorenbereich mit Hochdruck an seiner Rückkehr. Jetzt setzte er den nächsten wichtigen Schritt.

Laimer absolvierte am Donnerstag an der Säbener Straße erstmals wieder Übungen mit dem Ball. Der Bayern-Legionär befindet sich weiterhin im individuellen Aufbau, nähert sich damit aber Schritt für Schritt seinem Comeback – und schürt damit bei den Fans Hoffnungen, dass der Österreicher in der Nations League noch für das Nationalteam auflaufen könnte.

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Jedoch ist Abwarten angesagt: Wann Laimer wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann, ist noch offen. Der FC Bayern nannte bisher keinen konkreten Zeitpunkt für seine Rückkehr.

Nachreise zum ÖFB-Team möglich

Für die ersten beiden Nations-League-Partien gegen Israel und den Kosovo steht Laimer Ralf Rangnick nicht zur Verfügung. Das muss allerdings nicht bedeuten, dass der Mittelfeld-Motor den gesamten Lehrgang verpasst.

Eine spätere Nachnominierung für die weiteren Spiele wurde nicht ausgeschlossen. Österreich gastiert am 1. Oktober in Irland, am 4. Oktober wartet das Auswärtsspiel gegen den Kosovo.

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Damit beginnt für Laimer ein Wettlauf gegen die Zeit. Schafft er in den kommenden Tagen den Sprung zurück ins Bayern-Mannschaftstraining, könnte auch eine Rückkehr ins Nationalteam während der Länderspielpause noch zum Thema werden.