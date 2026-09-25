i Nach Deutschlands umstrittenem Führungstreffer kam es zu einem Gerangel. IMAGO/Sportimage "Hätte Ball herausgespielt" Schiedsrichter analysiert umstrittenes Deutschland-Tor Deutschland spielt weiter, obwohl ein Holland-Star verletzt am Boden liegt und trifft zum 1:0. Ex-Schiedsrichter Manuel Gräfe fällt ein klares Urteil. Von Sport Heute 25.09.2026, 08:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Brian Brobbey liegt am Boden, die Niederlande fordert Fairplay – doch Deutschland spielt einfach weiter und trifft. Das 1:0 der DFB-Elf gegen die Niederlande sorgt in Amsterdam für mächtig Wirbel und eine Rudelbildung auf dem Platz.

Auslöser ist eine Szene in der 32. Minute. Oranje-Stürmer Brian Brobbey geht ohne Einwirkung eines Gegenspielers an der Mittellinie zu Boden. Kapitän Virgil van Dijk fordert die Deutschen daraufhin lautstark auf, den Ball ins Aus zu spielen.

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Doch Joshua Kimmich entscheidet sich dagegen. Der DFB-Kapitän setzt den Angriff fort und flankt auf Philipp Treu. Über Umwege landet der Ball schließlich bei Felix Nmecha, der zum 1:0 einschiebt.

Gräfe mit klarem Urteil

Während die Deutschen jubeln, sind die Niederländer außer sich. Mehrere Oranje-Stars stellen ihre Gegenspieler zur Rede. Auch beim Schiedsrichter wird heftig protestiert. Der Treffer zählt allerdings – auch der VAR greift nicht ein.

Ex-FIFA-Schiedsrichter Manuel Gräfe analysiert die umstrittene Szene und stellt klar: "Regeltechnisch ist alles korrekt." Der Unparteiische müsse die Partie nicht automatisch unterbrechen, nur weil ein Spieler am Boden liegt. Anders sieht es bei Kopf- oder schweren Verletzungen aus.

"In einem Freundschaftsspiel hätte man den Ball sicher herausgespielt, aber es ist ein Pflichtspiel", erklärt Gräfe. Für ihn hat sich die niederländische Mannschaft in der entscheidenden Situation zu sehr auf eine Unterbrechung verlassen.

"Das hat das DFB-Team clever ausgenutzt", meint der frühere Schiedsrichter. Seine Einschätzung: "Freunde macht man sich damit nicht, aber es ist Profisport." Ganz harmlos war Brobbeys Verletzung allerdings nicht. Für den Niederländer ist die Partie wenig später beendet, er muss ausgewechselt werden.