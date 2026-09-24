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Österreichs Nationalteam bejubelt den 3:1-Sieg gegen Israel.
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3:1-Sieg gegen Israel

Stimme ab! Deine Noten für die ÖFB-Stars

Österreichs Nationalteam hat zum Start der Nations League einen späten 3:1-Erfolg gegen Israel gefeiert. Doch wie fandest Du die ÖFB-Stars?
Sport Heute
Von Sport Heute
24.09.2026, 23:37
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Romano Schmid per Elfmeter (43.), Phillipp Mwene (90.) und Sasa Kalajdzic (90+3.) haben vor 15.200 Fans für Österreichs Nationalteam in Linz genetzt, den so wichtigen Auftaktsieg für die ÖFB-Elf und für Coach Ralf Rangnick geholt.

Tor gegen ÖFB – für den Jubel fliegt er vom Platz
Schock um ÖFB-Kapitän: Gregoritsch verletzt raus

Das zwischenzeitliche 1:1 war Sayed Abu Farhi (55.) gelungen, für den anschließenden Torjubel hatte der Stürmer dann Gelb-Rot gesehen. Danach tat sich die ÖFB-Auswahl schwer, siegte aber trotzdem spät.

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Aus zehn Metern – Adeyemi trifft leeres Tor nicht

Jetzt bist allerdings Du am Zug. Wie fandest Du den Auftritt der österreichischen Fußball-Stars auch ohne die zuletzt so wichtigen Leistungsträger Marko Arnautovic, Konrad Laimer, David Alaba, Marcel Sabitzer und Christoph Baumgartner?

Stimme ab, und bewerte jeden der ÖFB-Teamspieler!

Hier gibt es alle Spieler zum Durchklicken. Gib jedem Teamkicker eine Schulnote!

Für Österreichs Nationalteam geht es am Sonntag (18 Uhr) zu Hause gegen den Kosovo weiter.

red,24.09.2026, 23:37
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