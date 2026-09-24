Stimme ab! Deine Noten für die ÖFB-Stars

Romano Schmid per Elfmeter (43.), Phillipp Mwene (90.) und Sasa Kalajdzic (90+3.) haben vor 15.200 Fans für Österreichs Nationalteam in Linz genetzt, den so wichtigen Auftaktsieg für die ÖFB-Elf und für Coach Ralf Rangnick geholt.
Das zwischenzeitliche 1:1 war Sayed Abu Farhi (55.) gelungen, für den anschließenden Torjubel hatte der Stürmer dann Gelb-Rot gesehen. Danach tat sich die ÖFB-Auswahl schwer, siegte aber trotzdem spät.
Jetzt bist allerdings Du am Zug. Wie fandest Du den Auftritt der österreichischen Fußball-Stars auch ohne die zuletzt so wichtigen Leistungsträger Marko Arnautovic, Konrad Laimer, David Alaba, Marcel Sabitzer und Christoph Baumgartner?
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Für Österreichs Nationalteam geht es am Sonntag (18 Uhr) zu Hause gegen den Kosovo weiter.