i Österreichs Nationalteam bejubelt den 3:1-Sieg gegen Israel. GEPA pictures 3:1-Sieg gegen Israel Stimme ab! Deine Noten für die ÖFB-Stars Österreichs Nationalteam hat zum Start der Nations League einen späten 3:1-Erfolg gegen Israel gefeiert. Doch wie fandest Du die ÖFB-Stars? Von Sport Heute 24.09.2026, 23:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Romano Schmid per Elfmeter (43.), Phillipp Mwene (90.) und Sasa Kalajdzic (90+3.) haben vor 15.200 Fans für Österreichs Nationalteam in Linz genetzt, den so wichtigen Auftaktsieg für die ÖFB-Elf und für Coach Ralf Rangnick geholt.

Das zwischenzeitliche 1:1 war Sayed Abu Farhi (55.) gelungen, für den anschließenden Torjubel hatte der Stürmer dann Gelb-Rot gesehen. Danach tat sich die ÖFB-Auswahl schwer, siegte aber trotzdem spät.

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Österreich gegen Israel – die ÖFB-Noten i ?

Jetzt bist allerdings Du am Zug. Wie fandest Du den Auftritt der österreichischen Fußball-Stars auch ohne die zuletzt so wichtigen Leistungsträger Marko Arnautovic, Konrad Laimer, David Alaba, Marcel Sabitzer und Christoph Baumgartner?

Stimme ab, und bewerte jeden der ÖFB-Teamspieler!

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Für Österreichs Nationalteam geht es am Sonntag (18 Uhr) zu Hause gegen den Kosovo weiter.