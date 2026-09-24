i Deutschland jubelt gegen die Niederlande. IMAGO/Nico Herbertz Haaland mit Doppelpack DFB-Elf vergibt den Sieg beim Klopp-Debüt Deutschland verpasst den perfekten Einstand unter Coach Jürgen Klopp. Gegen die Niederlande vergab die DFB-Elf spät den Sieg – 1:1. Von Sport Heute 24.09.2026, 22:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beim DFB-Debüt setzte es für Klopp schnell die eiskalte Dusche. Niederlande-Kapitän Van Dijk hatte in der 13. Minute die vermeintliche Führung für die von Xavi trainierte "Elftal" erzielt. Der Treffer zählte aber nicht, weil Brobbey die deutsche Nummer eins Ter Stegen behindert hatte – eine kleinliche Entscheidung. Auf der Gegenseite traf Nmecha dann zum 1:0, schloss ab, nachdem Van Dijk gegen Adeyemi geblockt hatte (32.). Der Barcelona-Star hatte noch vor dem Seitenwechsel das 2:0 auf dem Fuß, donnerte den Ball aus zehn Metern aber über das leere Tor (38.). Die Antwort der Gastgeber vergab Gakpo nach einem Ter-Stegen-Fehlpass (43.).

Nach dem Seitenwechsel hielt Ter Stegen gegen Dumfries (60.) und gegen Meerdink (73.) die Führung fest. Meerdink vergab schon zuvor (66.), sein vermeintlicher Treffer in der 62. Minute zählte nach einem Offensivfoul nicht. Im Gegensatz zum Tor von Gakpo in der Nachspielzeit zum 1:1-Endstand.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Im Parallelspiel der Gruppe A2 trennten sich Serbien und Griechenland mit 1:1. Die frühe Führung der Gastgeber durch Andrija Zivkovic (4.) glich Christos Tzolis aus (74.).

Haaland-Doppelpack

Norwegen entschied ein 3:2-Torspektakel gegen Dänemark für sich. Dank Star Erling Haaland, der doppelt traf (18., 74.). Er hält nun bei 64 Toren in 56 Länderspielen. Oscar Bobb brachte die Norweger in der 14. Minute in Führung. Mikkel Damsgaard (25.) und Rasmus Höjlund (60.) hatten zwischenzeitlich für die Dänen ausgeglichen.

Im Parallelspiel der Gruppe A4 schlug Portugal Außenseiter Wales knapp mit 1:0. Joao Felix netzte in der 22. Minute. Ein Tor von Altmeister Cristiano Ronaldo zählte nicht (59.).

Der Auftakt-Spieltag der Nations League wird am Freitag fortgesetzt.