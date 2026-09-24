i Romano Schmid schießt das 1:0. GEPA pictures Sieg in Nations League 3:1! Österreichs Knoten platzt gegen Israel spät Österreich gewinnt den Nations-League-Auftakt gegen Israel in Linz 3:1. Zwei späte Tore erlösen das ÖFB-Team nach langer Überzahl. Von Sport Heute 24.09.2026, 22:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

3:1! Österreichs Nationalteam feierte im ersten Spiel nach dem WM-Aus gegen Spanien ein Erfolgserlebnis gegen Israel. Das ÖFB-Team siegte zum Auftakt der Nations League B im Heimspiel in Linz vor 15.200 Fans.

Romano Schmid (43.) brachte Rot-Weiß-Rot per Elfmeter in Führung – Sasa Kalajdzic war gefoult worden. Sayed Abu Farkhi (55.) glich aus und flog skurril wegen seines Torjubels mit Gelb-Rot vom Platz. Phillipp Mwene erlöste Österreich nach Traumflanke von Paul Wanner mit seinem ersten Länderspieltor im 33. Spiel spät (90.). Kalajdzic setzte vor den eigenen Fans nach Vorlage von LASK-Kollege Christoph Lang den Schlusspunkt (90.+3)

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Wermutstropfen: Michael Gregortisch verletzte sich in seinem ersten Spiel als Kapitän am Knöchel, musste in Minute 34 vom Platz.

Österreich gegen Israel – die ÖFB-Noten i ?

Zähe erste Hälfte

Teamchef Ralf Rangnick hatte nach der Endrunde im Sommer den Umbruch eingeleitet. Zehn Spieler aus dem WM-Kader fehlen im Nations-League-Lehrgang. Darunter die drei prominentesten Namen: Rekordtorschütze Marko Arnautovic trat zurück, Marcel Sabitzer legt eine Pause ein, David Alaba war bis Mittwoch noch auf Klubsuche (er hat bei Udinese unterschrieben). Mit drei Veränderungen im Vergleich zum Spanien-Match in der Startelf tat sich das Nationalteam gegen Israel zunächst lange schwer.

Die Gäste überließen den Hausherren zumeist den Ball. Österreich wurde nach vorne kaum zwingend. Patrick Wimmer sorgte erst in Minute 24 nach einem gelungenen Pressing-Moment für den ersten Abschluss. Stefan Posch konnte den Kopfball nach Flanke von Xaver Schlager nicht drücken (32.). Bessere Möglichkeiten boten sich keine. Israel spielte indes mehrfach gefällig bis zum österreichischen Strafraum.

Die Hereinnahme von Kalajdzic für den verletzten Gregoritsch brachte in der Heimstätte des LASK-Profis Bewegung ins Spiel. Knapp vor der Pause fiel der großgewachsene Mittelstürmer. Schiedsrichter Georgi Kabakov (Bul) zeigte auf den Punkt. Frosinone-Legionär Schmid blieb beim anschließenden Strafstoß cool.

Ausgleich und Rot

Mit der gezeigten Leistung war Rangnick trotz der Pausenführung augenscheinlich nicht zufrieden. Der Teamchef brachte in der Halbzeit Paul Wanner für Grüll für die Offensive. Die Ereignisse sollten sich aber zunächst im Österreich-Strafraum überschlagen.

ÖFB-Kaderumbruch im Herbst 2026 i ?

In Minute 55 setzte sich Sayed Abu Farkhi im Luftduell mit Philipp Lienhart durch und stellte auf 1:1. Der 20-Jährige lief zur Eckfahne, zog sie heraus und jubelte mit einer Billard-Geste. Nur fünf Minuten zuvor hatte der Stürmer Gelb gesehen, der Torjubel brachte ihm folgerichtig Gelb-Rot ein (56.). Israel war nur mehr zu zehnt.

In Überzahlt schnürte Österreich den Gegner am eigenen Sechzehner ein und suchte mit Flanken seinen Stürmer-Turm Kalajdzic. Der 29-Jährige scheitere nach Schmid-Flanke per Kopfball an Keeper Daniel Peretz (70.).

Was mit Kalajdzic in Linz klappte, versuchte Rangnick mit Christoph Lang und Sascha Horvath sogleich zu wiederholen. Für die Schlussphase brachte der Deutsche zwei weitere LASK-Akteure und Debütanten.

Beinahe zahlte Lang das Vertrauen direkt zurück: Aus spitzem Winkel zwang er Peretz zu einer guten Parade (85.).

Späte Erlösung

Die "Joker" sollten anschließend tatsächlich die Entscheidung bringen. Wanner fand Mwene mit einer Traumflanke. Der aufgerückte Außenverteidiger schob gefühlvoll per Volley zum Goldtor ein (90.). Dann durfte auch Hausherr Kalajdzic nach Vorarbeit von LASK-Kollege Lang jubeln (90.+3).

Der Stürmer grinste: "Von mir aus könnten wir auch früher Treffen. So nehmen wir es aber auch gerne mit. Am Ende sind es drei Punkte, das zählt. Das tut natürlich sehr gut. Ich bin immer wieder stolz, für Österreich aufzulaufen. Besonders hier in Linz. Jeder weiß, wie wohl ich mich hier fühle."