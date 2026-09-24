i Michael Gregoritsch ORF Noch vor der Pause Schock um ÖFB-Kapitän: Gregoritsch verletzt raus Schock für den neuen ÖFB-Kapitän Michael Gregoritsch. Der Stürmer musste beim Nations-League-Auftakt gegen Israel früh raus. Von Sport Heute 24.09.2026, 21:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erstmals führte Augsburg-Legionär Gregoritsch das ÖFB-Team als Kapitän aufs Feld. Der Nations-League-Auftakt gegen Israel in Linz war für den Stürmer aber bereits nach 35 Minuten zu Ende – und das bei seiner ersten Partie mit der Kapitänsschleife auf dem Arm.

Gregoritsch war nach knapp einer halben Stunde mit dem Fuß im Rasen hängen geblieben, humpelte zunächst über das Feld der Raiffeisen Arena. Das sah bereits nicht gut aus.

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Zunächst versuchte der Augsburg-Stürmer noch weiterzuspielen, rannte an die Seitenlinie und ließ sich den Knöchel neu tapen. Doch nach wenigen Minuten musste Gregoritsch dann aufgeben.

Der Stürmer zeigte einen Wechsel an und musste vom Feld gehen. Für ihn kam schließlich Stürmer Sasa Kalajdzic ins Spiel. Wie schwer Gregoritsch verletzt ist, ist noch unklar.

Die Kapitänsschleife wanderte derweil weiter zu Mittelfeldmann Nicolas Seiwald.