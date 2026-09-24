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Nations League gegen Israel

ÖFB-Umbruch! Das ist Rangnicks erste Startelf nach WM

Österreich gegen Israel – Teamchef Ralf Rangnick nominiert seine erste ÖFB-Startelf nach der WM und dem großen Umbruch.
Sport Heute
Von Sport Heute
24.09.2026, 19:33
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Marko Arnautovic trat zurück, Marcel Sabitzer legt eine Pause ein, David Alaba suchte bis Mittwoch noch seinen neuen Klub (Udinese) – insgesamt fehlen Österreich und Teamchef Ralf Rangnick zum Start der Nations League am Donnerstag zehn Spieler, die im Sommer noch im WM-Kader standen.

Zum Auftakt der Nations League trifft das Nationalteam um 20.45 Uhr auf Israel. So sieht Rangnicks erste Startelf nach dem Umbruch aus.

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Tor: Alex Schlager

Abwehr: Stefan Posch, Kevin Danso, Philipp Lienhart, Phillipp Mwene

Mittelfeld: Xaver Schlager, Nicolas Seiwald
Romano Schmid, Patrick Wimmer, Marco Grüll

Sturm: Michael Gregoritsch

Im Vergleich zur Startelf beim WM-Aus gegen Spanien ergibt das drei Änderungen.

Das Match Österreich gegen Israel im "Heute"-Liveticker.

red,Akt. 24.09.2026, 19:35, 24.09.2026, 19:33
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