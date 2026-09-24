i Ralf Rangnick GEPA pictures Nations League gegen Israel ÖFB-Umbruch! Das ist Rangnicks erste Startelf nach WM Österreich gegen Israel – Teamchef Ralf Rangnick nominiert seine erste ÖFB-Startelf nach der WM und dem großen Umbruch. Von Sport Heute 24.09.2026, 19:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Marko Arnautovic trat zurück, Marcel Sabitzer legt eine Pause ein, David Alaba suchte bis Mittwoch noch seinen neuen Klub (Udinese) – insgesamt fehlen Österreich und Teamchef Ralf Rangnick zum Start der Nations League am Donnerstag zehn Spieler, die im Sommer noch im WM-Kader standen.

Zum Auftakt der Nations League trifft das Nationalteam um 20.45 Uhr auf Israel. So sieht Rangnicks erste Startelf nach dem Umbruch aus.

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Tor : Alex Schlager

Abwehr : Stefan Posch, Kevin Danso, Philipp Lienhart, Phillipp Mwene

Mittelfeld : Xaver Schlager, Nicolas Seiwald

Romano Schmid, Patrick Wimmer, Marco Grüll

Sturm : Michael Gregoritsch

ÖFB-Kaderumbruch im Herbst 2026 i ?

Im Vergleich zur Startelf beim WM-Aus gegen Spanien ergibt das drei Änderungen.

Das Match Österreich gegen Israel im "Heute"-Liveticker.