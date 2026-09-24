ÖFB-Umbruch! Das ist Rangnicks erste Startelf nach WM

Marko Arnautovic trat zurück, Marcel Sabitzer legt eine Pause ein, David Alaba suchte bis Mittwoch noch seinen neuen Klub (Udinese) – insgesamt fehlen Österreich und Teamchef Ralf Rangnick zum Start der Nations League am Donnerstag zehn Spieler, die im Sommer noch im WM-Kader standen.
Zum Auftakt der Nations League trifft das Nationalteam um 20.45 Uhr auf Israel. So sieht Rangnicks erste Startelf nach dem Umbruch aus.
Tor: Alex Schlager
Abwehr: Stefan Posch, Kevin Danso, Philipp Lienhart, Phillipp Mwene
Mittelfeld: Xaver Schlager, Nicolas Seiwald
Romano Schmid, Patrick Wimmer, Marco Grüll
Sturm: Michael Gregoritsch
Im Vergleich zur Startelf beim WM-Aus gegen Spanien ergibt das drei Änderungen.
Das Match Österreich gegen Israel im "Heute"-Liveticker.