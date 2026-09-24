i Cristiano Ronaldo zieht einen extremen Vergleich. IMAGO/HMB-Media Pikante Aussagen Ronaldo: "Versucht, mich mit einem Gewehr zu töten" Cristiano Ronaldo peilt sein 1.000. Tor und den Nations-League-Titel mit Portugal an. Ob er noch lange weiterspielt, lässt der 41-Jährige offen. Von Sport Heute 24.09.2026, 14:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Cristiano Ronaldo hat zwei Ziele für den Rest seiner Karriere: "Mein 1.000. Tor zu erzielen und mit Portugal die Nations League zu gewinnen", sagte der 41-Jährige vor dem Nations-League-Spiel gegen Wales am Donnerstag (20.45 Uhr).

Wann er seine Laufbahn beenden werde, ließ "CR7" offen. "Ich weiß es nicht, ich wünschte, ich wüsste die Antwort, aber ich weiß sie nicht." Erst vor wenigen Jahren habe er gelernt, im Hier und Jetzt zu leben. "Aber es ist sehr gut möglich, dass das mein letztes Jahr ist."

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Der Stürmer von al-Nassr steht derzeit bei 979 Toren für seine Klubs und die Nationalmannschaft. Er ist überzeugt, die Marke von 1.000 Toren zu erreichen: "Ich weiß, dass ich das schaffen werde, aber es ist keine Besessenheit. Wenn du von etwas besessen bist, wirst du es nicht erreichen, man sollte es einfach genießen", sagte Ronaldo. "Aber ja, ich möchte diesen Meilenstein wirklich erreichen."

Auch auf Forderungen nach seinem Rückzug aus Portugals Nationalmannschaft ging der 233-malige Teamspieler ein. "Sie haben versucht, mich zu töten – mit einem Gewehr. Aber ich kann ihnen ausweichen. Ich bin das gewohnt."

Kritik berühre ihn nicht. "Ich bin immer noch davon überzeugt, dass ich die Nationalmannschaft unterstützen kann, nicht nur durch meine Tore, sondern auch abseits des Fußballs", sagte er. Sollte er das Gefühl haben, der Mannschaft nichts mehr zu bringen, werde er gehen: "Ich werde meinen Koffer packen und gehen."

Mit sich selbst sei er zufrieden. "Es spielt keine Rolle, ob ich morgen spiele oder das nächste Spiel pausiere – für mich ist das Wichtigste, dass ich mich gut fühle."