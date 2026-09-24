i David Alaba unterschreibt bei Udine. Udine Neue Rückennummer Fix! Alaba setzt seine Karriere in Italien fort Was bereits berichtet worden war, ist nun offiziell! David Alaba wechselt zu Udine in die Serie A. Von Sport Heute 24.09.2026, 13:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Udinese Calcio hat die Verpflichtung von David Alaba offiziell bekannt gegeben. Der österreichische Verteidiger unterschreibt beim Serie-A-Klub einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027.

In der offiziellen Mitteilung bezeichnet Udinese den ÖFB-Star als einen der erfolgreichsten und angesehensten internationalen Spieler. Besonders hervorgehoben werden Alabas technische Fähigkeiten, seine Führungsqualitäten und seine taktische Vielseitigkeit.

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Die unglaubliche Klub-Karriere von ÖFB-Star David Alaba i ?

Nach zahlreichen Jahren auf höchstem internationalen Niveau setzt Alaba seine Karriere damit in Italien fort. Für den langjährigen Bayern- und Real-Madrid-Star beginnt in Udine ein neues Kapitel. Alaba sagte zu den Udinese-Fans dass er "bereit ist loszulegen" und bedankte sich für die "netten Nachrichten" die er bekommen hat. Bei "den kleinen zebras" wird Alaba in Zukunft mit der Nummer 5 auflaufen.

Alaba war seit Anfang Juli ohne Verein, nachdem sein Vertrag bei Real Madrid ausgelaufen und nicht verlängert worden war. Sein bislang letzter Pflichtspieleinsatz datiert vom 2. Juli, als er mit Österreich im WM-Sechzehntelfinale gegen Spanien auf dem Platz stand.

ÖFB-Kaderumbruch im Herbst 2026 i ?

Seitdem war der langjährige Bayern- und Real-Star auf der Suche nach einem neuen Klub. Alabas Wunsch war es, weiterhin in einer europäischen Topliga zu spielen. Mit seinem Wechsel in die Serie A geht dieser nun in Erfüllung.

In Udine trifft Alaba auf einige bekannte Gesichter und Österreich-Bezüge. Trainer Kosta Runjaic wurde in Wien geboren. In der Defensive könnte Alaba künftig unter anderem neben Ex-Salzburger Oumar Solet auflaufen.

Auch Matteo Palma steht bei Udinese unter Vertrag. Der 18-jährige Verteidiger besitzt österreichische Wurzeln und wurde bereits vom ÖFB kontaktiert.