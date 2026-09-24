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Michael Gregoritsch und Sasa Kalajdzic
Michael Gregoritsch und Sasa Kalajdzic
Reuters
Nations-League-Auftakt

Dieser TV-Sender zeigt Österreich gegen Israel

Österreich trifft zum Auftakt der Nations League auf Israel. Dieser TV-Sender zeigt das Spiel in Linz live.
Sport Heute
Von Sport Heute
24.09.2026, 09:01
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Das erste Spiel nach der WM steht an! Nach dem Aus im Sechzehntelfinale gegen den späteren Weltmeister Spanien startet Österreich in die Nations League. Zum Auftakt empfängt das ÖFB-Team Israel. Teamchef Ralf Rangnick muss dabei auf zahlreiche bekannte Gesichter verzichten. Gleich zehn Spieler aus dem WM-Kader fehlen im aktuellen Aufgebot.

Unter anderem ist Rekordteamspieler Marko Arnautovic nach seinem Rücktritt nicht mehr dabei. David Alaba fehlt aufgrund mangelnder Spielpraxis, Marcel Sabitzer legt eine Pause im Nationalteam ein. Christoph Baumgartner und Konrad Laimer müssen verletzungsbedingt passen.

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Anpfiff der Partie gegen Israel ist um 20.45 Uhr. Fans können das Spiel live auf ORF 1 verfolgen, außerdem wird die Begegnung auf ORF ON übertragen.

    Daniel Warmuth kommentiert die Partie gemeinsam mit Peter Stöger. Für die Analyse ist Herbert Prohaska zuständig, Rainer Pariasek führt als Moderator durch die Sendung.

    red,24.09.2026, 09:01
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