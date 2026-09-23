i St. Pölten muss sich daheim Malmö geschlagen geben GEPA pictures Bittere Hinspiele Europa-Cup-Pleiten für Sturm und St. Pölten Bitterer Europacup-Abend für Österreichs Frauen. Sturm Graz und St. Pölten verlieren ihre Hinspiele. Von Sport Heute 23.09.2026, 20:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreichs Frauen-Teams haben in der zweiten Qualifikationsrunde des UEFA Women’s Europa Cup Rückschläge kassiert. Sowohl Sturm Graz als auch der SKN St. Pölten müssen nach Niederlagen im Hinspiel um den Einzug ins Achtelfinale zittern.

Besonders hart erwischte es Sturm beim deutschen Topklub VfL Wolfsburg. Die Grazerinnen lagen gegen den zweimaligen Champions-League-Sieger bereits zur Pause mit 0:4 zurück und mussten sich am Ende deutlich mit 1:6 geschlagen geben. Brigitta Pulins gelang in der 53. Minute der einzige Treffer des österreichischen Bundesliga-Tabellenführers.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

ÖFB-Kaderumbruch im Herbst 2026 i ?

Damit benötigt Sturm im Rückspiel ein Fußball-Wunder. Nach der Fünf-Tore-Niederlage sind die Chancen auf den Aufstieg nur noch theoretischer Natur.

Deutlich besser sieht die Ausgangslage für St. Pölten aus. Der SKN verlor sein Heimspiel gegen Malmö zwar mit 0:2, kann den Rückstand beim Rückspiel in Schweden kommende Woche aber noch aufholen.

Im Women’s Europa Cup gibt es im Gegensatz zur Champions League keine Ligaphase. Alle Runden werden in Hin- und Rückspielen entschieden. Der Bewerb findet erst zum zweiten Mal statt, die Premiere gewann im Vorjahr BK Häcken.