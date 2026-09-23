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St. Pölten muss sich daheim Malmö geschlagen geben
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Bittere Hinspiele

Europa-Cup-Pleiten für Sturm und St. Pölten

Bitterer Europacup-Abend für Österreichs Frauen. Sturm Graz und St. Pölten verlieren ihre Hinspiele.
Sport Heute
Von Sport Heute
23.09.2026, 20:59
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Österreichs Frauen-Teams haben in der zweiten Qualifikationsrunde des UEFA Women’s Europa Cup Rückschläge kassiert. Sowohl Sturm Graz als auch der SKN St. Pölten müssen nach Niederlagen im Hinspiel um den Einzug ins Achtelfinale zittern.

Besonders hart erwischte es Sturm beim deutschen Topklub VfL Wolfsburg. Die Grazerinnen lagen gegen den zweimaligen Champions-League-Sieger bereits zur Pause mit 0:4 zurück und mussten sich am Ende deutlich mit 1:6 geschlagen geben. Brigitta Pulins gelang in der 53. Minute der einzige Treffer des österreichischen Bundesliga-Tabellenführers.

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Damit benötigt Sturm im Rückspiel ein Fußball-Wunder. Nach der Fünf-Tore-Niederlage sind die Chancen auf den Aufstieg nur noch theoretischer Natur.

Deutlich besser sieht die Ausgangslage für St. Pölten aus. Der SKN verlor sein Heimspiel gegen Malmö zwar mit 0:2, kann den Rückstand beim Rückspiel in Schweden kommende Woche aber noch aufholen.

Im Women’s Europa Cup gibt es im Gegensatz zur Champions League keine Ligaphase. Alle Runden werden in Hin- und Rückspielen entschieden. Der Bewerb findet erst zum zweiten Mal statt, die Premiere gewann im Vorjahr BK Häcken.

red,23.09.2026, 20:59
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