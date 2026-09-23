i Tolga Kalender (l.) im Vorjahr noch im Zweikampf mit Ex-Italien-Teamstürmer Ciro Immobile. IMAGO/Anadolu Agency Türkei-Klub trauert Tragischer Tod! Fußball-Profi stirbt mit nur 25 Jahren Der türkische Fußball trauert um Tolga Kalender. Der Profi von Bandirmaspor ist im Alter von nur 25 Jahren verstorben. Von Sport Heute 23.09.2026, 20:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Trauer im türkischen Fußball: Tolga Kalender ist nach längerer Krankheit im Alter von nur 25 Jahren verstorben. Der Verteidiger soll zuletzt im Krankenhaus behandelt worden sein.

Sein letztes Pflichtspiel hatte Kalender am 1. Februar absolviert. Anschließend fiel er offiziell aufgrund einer Augenverletzung aus. Weitere Einzelheiten zu seiner Erkrankung wurden zunächst nicht bekannt.

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Kalender begann seine Laufbahn in der Jugend von Kuvayi Milliyespor in seiner Heimatstadt Mersin. Später spielte er unter anderem für Basaksehir und Adana Demirspor. Für Adana kam der Abwehrspieler 25 Mal in der Süper Lig zum Einsatz und verbuchte dabei ein Tor sowie einen Assist.

"Mit tiefem Kummer haben wir vom Tod unseres geschätzten Spielers Tolga Kalender erfahren", teilte sein letzter Klub Bandirmaspor mit. Das Mitgefühl gelte seiner Familie, seinen Teamkollegen und der gesamten Vereinsgemeinschaft.

Auch frühere Wegbegleiter nahmen Abschied. Kalender werde aufgrund seines Einsatzes, seines Kampfgeistes und der gemeinsamen Erinnerungen im Gedächtnis bleiben, hieß es in einem Nachruf.