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Valon Berisha
Valon Berisha
IMAGO/Urs Ottiger
Foda-Schützling

Kurz vor ÖFB-Spiel! Ex-LASK-Star beendet Teamkarriere

Kosovo muss vor den Duellen mit Österreich mehrere Rücktritte verkraften. Ex-LASK- und Salzburg-Kicker Valon Berisha beendet seine Teamkarriere.
Sport Heute
Von Sport Heute
23.09.2026, 19:52
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Kurz vor den beiden Nations-League-Duellen mit Österreich gibt es Unruhe im Nationalteam des Kosovo. Teamchef Franco Foda muss gleich mehrere prominente Abgänge hinnehmen. Einer davon ist Valon Berisha, der seine Länderspielkarriere mit 33 Jahren beendet.

Der aktuelle Zürich-Profi ist in Österreich bestens bekannt. Berisha spielte von 2012 bis 2018 für Red Bull Salzburg und kehrte 2024 zum LASK in die Bundesliga zurück. Für den Kosovo absolvierte der Mittelfeldspieler insgesamt 52 Länderspiele.

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Berisha schrieb dabei sogar Fußball-Geschichte. Beim 1:1 gegen Finnland im Jahr 2016 erzielte er das erste Länderspieltor des Kosovo. Zuvor hatte er 20 Partien für Norwegen bestritten. Nach der Aufnahme des Kosovo in die internationalen Verbände durfte er die Nationalmannschaft wechseln.

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Doch Berisha ist nicht der einzige Abgang vor den Österreich-Spielen. Kapitän Amir Rrahmani steht ebenfalls nicht zur Verfügung. Er zog sich aus Protest gegen den Verbandspräsidenten vorerst aus dem Nationalteam zurück. Auch Fidan Aliti beendete seine Teamkarriere.

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Damit muss der frühere ÖFB-Teamchef Foda ausgerechnet vor den beiden Duellen mit seinem ehemaligen Arbeitgeber mehrere Routiniers ersetzen.

red,23.09.2026, 19:52
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