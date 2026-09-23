i Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup GEPA pictures "Schon sehr kritisch" Herzog ändert Meinung über Rapid-Trainer Hoff Thorup Andreas Herzog ging mit Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup hart ins Gericht. Jetzt schlägt die Rapid-Legende andere Töne an. Von Sport Heute 23.09.2026, 17:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Rapid lacht nach sieben Bundesliga-Runden von der Tabellenspitze. Die Hütteldorfer halten bei 18 Punkten, liegen vor Salzburg und dem LASK. Nur beim 1:5 in Salzburg setzte es eine empfindliche Niederlage.

Ansonsten überzeugt Grün-Weiß nicht nur mit Ergebnissen, sondern auch spielerisch. Das sieht mittlerweile auch Sky-Experte Andreas Herzog so. Die Rapid-Legende hatte Trainer Johannes Hoff Thorup in der Vergangenheit mehrfach scharf kritisiert. Nun hat der 58-Jährige seine Meinung geändert.

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"Extrem dominant"

Im Podcast "Herzerl mit Janko", den Herzog gemeinsam mit Ex-Teamstürmer Marc Janko macht, findet der frühere ÖFB-Star deutliche Worte für die Entwicklung der Mannschaft.

Rapid agiere derzeit "spielerisch top", "extrem dominant" und "souverän", schwärmt Herzog.

Dabei räumt er auch seine frühere Kritik an Hoff Thorup ein. "Ich habe Hoff Thorup am Anfang immer wieder ein bisschen kritisiert", sagt Herzog. Ein Kritikpunkt war für ihn, dass Spieler nicht auf jenen Positionen eingesetzt wurden, auf denen sie ihre Stärken am besten ausspielen können.

"Da muss ich ihm ein Kompliment machen"

Inzwischen sieht Herzog die Arbeit des Trainers deutlich anders: "Der Trainer hat seine Mannschaft so eingestellt, dass sie jetzt einen richtig guten Fußball spielen. Da muss ich ihm ein Kompliment machen."

Und Herzog legt nach: "Ich bin schon sehr kritisch, aber jetzt habe ich meine Meinung ein bisschen geändert."

Für den 58-Jährigen hat Hoff Thorup mittlerweile seine ideale Mannschaft gefunden. Dennoch wartet aus seiner Sicht noch ein wichtiger Härtetest.

Entscheidend werde sein, wie Rapid reagiert, wenn es einmal nicht nach Wunsch läuft und sich ein Spiel nicht von Beginn an in die gewünschte Richtung entwickelt.

Herzog erinnert dabei an die schwierigen Phasen der vergangenen Saison. Erst wenn Rapid auch solche Situationen erfolgreich bewältigt, wird sich zeigen, wie stabil die Entwicklung unter Hoff Thorup tatsächlich ist.