i Michael Ballack mit Freundin Sophia Schneiderhan IMAGO Nach Schicksalsschlag Ballack hat sich mit 23 Jahre jüngerer Freundin verlobt Michael Ballack will wieder heiraten. Der frühere DFB-Kapitän hat seiner Freundin Sophia Schneiderhan im Portugal-Urlaub einen Antrag gemacht. Von Sport Heute 23.09.2026, 14:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Michael Ballack (49) schwebt im Liebesglück. Der ehemalige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft und seine Freundin Sophia Schneiderhan (26) haben sich verlobt.

Wie die "Bild" berichtet, soll Ballack bereits vor einigen Wochen um die Hand seiner Freundin angehalten haben. Den besonderen Moment plante der frühere Fußball-Star demnach während eines gemeinsamen Urlaubs in Portugal. Schneiderhan sagte Ja.

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Seit vier Jahren ein Paar

Ballack und Schneiderhan sind seit mehr als vier Jahren zusammen. Die 23 Jahre jüngere Partnerin des früheren deutschen Teamspielers arbeitet als Model, Influencerin und Unternehmerin.

Für Ballack wäre es bereits die zweite Ehe. Der frühere Bayern- und Chelsea-Star war ab 1998 mit Simone Lambe liiert. 2008 heiratete das Paar, vier Jahre später folgte die Scheidung. Aus der Beziehung stammen drei Söhne.

Schwerer Schicksalsschlag für Ballack

2021 wurde die Familie von einem schweren Schicksalsschlag getroffen. Ballacks Sohn Emilio kam im Alter von nur 18 Jahren bei einem Quad-Unfall in Portugal ums Leben.

Erst Anfang dieses Jahres sprach Ballack öffentlich über den Verlust seines Sohnes. "Das kann man sich nicht vorstellen, kann man auch nicht in Worten beschreiben", sagte er in der Sky-Sendung "Meine Geschichte". Über das Thema zu sprechen, falle ihm bis heute schwer.

Wann sich Ballack und Schneiderhan das Jawort geben wollen, ist noch nicht bekannt. Mit der Verlobung haben die beiden nun jedenfalls den nächsten großen Schritt in ihrer Beziehung gemacht.