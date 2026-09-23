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Tolga Kalender (links) ist im Alter von gerade einmal 25 Jahren verstorben.
Tolga Kalender (links) ist im Alter von gerade einmal 25 Jahren verstorben.
IMAGO/Anadolu Agency
Ganz große Trauer

Türkei-Fußballer mit nur 25 Jahren verstorben

Ganz große Trauer im türkischen Fußball. Tolga Kalender ist im Alter von nur 25 Jahren plötzlich verstorben.
Sport Heute
Von Sport Heute
23.09.2026, 13:46
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Der türkische Fußball trauert um Tolga Kalender. Der Profi des Zweitligisten Bandırmaspor ist im Alter von nur 25 Jahren gestorben. Sein Klub gab die traurige Nachricht am Mittwoch bekannt.

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"Unsere Trauer ist groß, unser Verlust unbeschreiblich", schrieb Bandırmaspor auf Instagram. Zu den genauen Todesumständen machte der Verein keine Angaben. Laut der türkischen Zeitung "Hürriyet" war Kalender wegen einer nicht näher genannten Krankheit bereits längere Zeit im Krankenhaus behandelt worden und starb dort.

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Der Innenverteidiger wurde unter anderem im Nachwuchs von Istanbul Basaksehir ausgebildet und absolvierte später 25 Erstliga-Spiele für Adana Demirspor. Im Sommer 2025 wechselte er zu Bandırmaspor, kam in dieser Saison allerdings in keinem Pflichtspiel zum Einsatz.

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    Auch der türkische Fußballverband TFF reagierte und erklärte, man habe "mit tiefer Trauer" von Kalenders Tod erfahren. Der 25-Jährige soll noch am Mittwoch auf dem Kabasakal-Friedhof im türkischen Adana beigesetzt werden.

    Besonders tragisch: Kalender hatte erst im Oktober des vergangenen Jahres seine Frau Cigdem geheiratet. Nun nimmt der türkische Fußball Abschied von einem Profi, der mit nur 25 Jahren aus dem Leben gerissen wurde.

    red,23.09.2026, 13:46
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