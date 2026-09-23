i Fußball-Star David Alaba. IMAGO/Shutterstock Zukunft geklärt Mündliche Einigung! Neuer Alaba-Klub steht fest David Alabas Zukunft könnte schon bald geklärt sein. Der ÖFB-Star soll vor einem Wechsel in die Serie A stehen. Von Sport Heute 23.09.2026, 10:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei David Alaba könnte schon bald Klarheit über seine Zukunft herrschen. Der 34-jährige ÖFB-Star soll vor einem Wechsel in die italienische Serie A stehen.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, hat Alaba eine mündliche Vereinbarung mit Udinese Calcio erzielt. Eine offizielle Bestätigung des Klubs steht allerdings noch aus.

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In Udine würde der Wiener auf einige bekannte Namen und Österreich-Bezüge treffen. Mit Matteo Palma steht ein erst 18-jähriges Abwehrtalent im Kader, das aufgrund seiner familiären Wurzeln auch für Österreich spielberechtigt ist und bereits Kontakt mit dem ÖFB hatte.

Auch Oumar Solet ist in Österreich kein Unbekannter. Der 26-jährige Innenverteidiger spielte mehrere Jahre für Red Bull Salzburg, ehe es ihn nach Italien zog.

Besonders interessant wäre für Alaba auch das Wiedersehen mit einem gebürtigen Wiener. Udinese wird von Kosta Runjaic trainiert. Der Deutsch-Österreicher wurde in Wien geboren und ist seit 2024 Cheftrainer des Serie-A-Klubs.

Sollte der Wechsel tatsächlich über die Bühne gehen, würde Alaba seine erfolgreiche Karriere nach Stationen beim FC Bayern und Real Madrid erstmals in Italien fortsetzen.