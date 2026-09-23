StartseiteSportFussball
Fußball-Star David Alaba.
Fußball-Star David Alaba.
IMAGO/Shutterstock
Zukunft geklärt

Mündliche Einigung! Neuer Alaba-Klub steht fest

David Alabas Zukunft könnte schon bald geklärt sein. Der ÖFB-Star soll vor einem Wechsel in die Serie A stehen.
Sport Heute
Von Sport Heute
23.09.2026, 10:34
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Bei David Alaba könnte schon bald Klarheit über seine Zukunft herrschen. Der 34-jährige ÖFB-Star soll vor einem Wechsel in die italienische Serie A stehen.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, hat Alaba eine mündliche Vereinbarung mit Udinese Calcio erzielt. Eine offizielle Bestätigung des Klubs steht allerdings noch aus.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

In Udine würde der Wiener auf einige bekannte Namen und Österreich-Bezüge treffen. Mit Matteo Palma steht ein erst 18-jähriges Abwehrtalent im Kader, das aufgrund seiner familiären Wurzeln auch für Österreich spielberechtigt ist und bereits Kontakt mit dem ÖFB hatte.

DFB ausgestochen? ÖFB baggert an Talent aus der Serie A

Auch Oumar Solet ist in Österreich kein Unbekannter. Der 26-jährige Innenverteidiger spielte mehrere Jahre für Red Bull Salzburg, ehe es ihn nach Italien zog.

Alaba-Poker – ÖFB-Star lehnte Millionen-Vertrag ab

Besonders interessant wäre für Alaba auch das Wiedersehen mit einem gebürtigen Wiener. Udinese wird von Kosta Runjaic trainiert. Der Deutsch-Österreicher wurde in Wien geboren und ist seit 2024 Cheftrainer des Serie-A-Klubs.

    Sollte der Wechsel tatsächlich über die Bühne gehen, würde Alaba seine erfolgreiche Karriere nach Stationen beim FC Bayern und Real Madrid erstmals in Italien fortsetzen.

    red,Akt. 23.09.2026, 10:45, 23.09.2026, 10:34
    Mehr zum Thema
    David AlabaUdinese CalcioÖFB-Team

    Weiterlesen

    Jetzt Leserreporter werden.
    Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
    So geht's
    Aktuelles
    Unterhaltsames
    Nützliches
    Externe Angebote