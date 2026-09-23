i Matteo Palma (r.) IMAGO/NurPhoto Könnte für Österreich spielen DFB ausgestochen? ÖFB baggert an Talent aus der Serie A Der ÖFB könnte im Werben um ein großes Abwehrtalent mitmischen. Matteo Palma von Udinese Calcio bestätigt, dass es Kontakt aus Österreich gegeben hat. Von Sport Heute 23.09.2026, 07:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der ÖFB könnte im Werben um ein großes Abwehrtalent mitmischen. Matteo Palma von Udinese Calcio bestätigt, dass es bereits Kontakt aus Österreich gegeben hat. Für welches Nationalteam der 18-Jährige künftig auflaufen wird, ist allerdings noch offen.

"Ich hatte Kontakte nach Italien, Deutschland und Österreich, habe mich aber noch nicht entschieden", erklärte Palma gegenüber dem italienischen Transferexperten Gianluca Di Marzio.

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Der Innenverteidiger ist in Berlin aufgewachsen und könnte aufgrund seiner familiären Wurzeln für mehrere Nationen spielen. Sein Vater hat österreichisch-italienische Wurzeln, seine Mutter deutsche und kamerunische.

Auf Nachwuchsebene lief Palma bereits für zwei Länder auf. 2022 spielte er für Italiens U15-Auswahl, 2023 und 2024 trug er anschließend im Juniorenbereich das Trikot Deutschlands.

Auch auf Klubebene sammelte der 18-Jährige bereits Erfahrung im Profifußball. 2022 wechselte er aus dem Nachwuchs von Hertha BSC zu Udinese. Für den Serie-A-Klub absolvierte Palma bislang sieben Einsätze in Italiens höchster Spielklasse.

Das vergangene Frühjahr verbrachte der Abwehrspieler leihweise bei Sampdoria Genua und kam dort elfmal in der Serie B zum Einsatz. Bei Udinese besitzt Palma einen langfristigen Vertrag bis 2031, sein Marktwert wird mit acht Millionen Euro angegeben. Dass Deutschland und Italien um das Talent werben, war bereits bekannt. Nun bringt Palma selbst auch Österreich als mögliche Option für seine Zukunft im Nationalteam ins Spiel.