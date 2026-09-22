i Luca Weinhandl (r.) ist begehrt. GEPA pictures ÖFB-Hoffnung Nächster Premier-League-Klub ist heiß auf Sturm-Juwel Luca Weinhandl steht bei mehreren Premier-League-Klubs hoch im Kurs. Jetzt soll auch Newcastle um das 17-jährige Sturm-Juwel buhlen. Von Sport Heute 22.09.2026, 21:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Transfer-Poker um Luca Weinhandl nimmt immer mehr Fahrt auf. Der U17-Vizeweltmeister von Sturm Graz soll bereits bei Arsenal, Brighton und Aston Villa auf dem Zettel stehen. Nun kommt offenbar ein weiterer Interessent aus England hinzu.

Wie "Ontheminute.com" berichtet, beobachtet auch Newcastle United den 17-jährigen Mittelfeldspieler. Eine direkte Kontaktaufnahme mit Sturm soll es bislang allerdings noch nicht gegeben haben. Die "Magpies" könnten demnach im Winter einen Vorstoß wagen.

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Besonders konkret sollen zuletzt die Bemühungen des englischen Meisters geworden sein. Laut "M Sports" steht sogar ein möglicher Wintertransfer für rund 20 Millionen Pfund (mehr als 23 Millionen Euro) im Raum. Eine Bestätigung für ein entsprechendes Angebot gibt es bislang nicht.

Weinhandl hat sich spätestens mit seinen Auftritten bei der U17-WM international ins Rampenlicht gespielt. Mit Österreich erreichte der Youngster sensationell das Finale und weckte damit auch außerhalb der Bundesliga Begehrlichkeiten.

Sollten sich die kolportierten Summen tatsächlich bestätigen, könnte Sturm im Winter vor einer schwierigen Entscheidung stehen. Englischen Medien zufolge könnte eine Ablöse ab 20 Millionen Pfund die Grazer ins Grübeln bringen.