i Sport-Boss Andreas Schicker IMAGO/DeFodi Images Bundesliga-Fehlstart Hoffenheim-Krise! Schicker streicht Stars die Freizeit Hoffenheim reagiert auf den Fehlstart. Österreicher Andi Schicker streicht den daheimgebliebenen Profis die freien Tage. Von Sport Heute 22.09.2026, 16:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Drei Niederlagen aus den ersten vier Saisonspielen – bei der TSG Hoffenheim herrscht nach dem 1:3 gegen Aufsteiger Paderborn Alarmstimmung. Sport-Geschäftsführer Andi Schicker reagiert und erhöht während der Länderspielpause die Schlagzahl.

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Während 18 TSG-Profis mit ihren Nationalteams unterwegs sind, müssen die sechs verbliebenen Spieler weitertrainieren. Die eigentlich vorgesehene Freizeit wurde gestrichen. Damit genügend Spieler auf dem Platz stehen, wird die Trainingsgruppe mit Talenten aus der U23 aufgefüllt.

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"Die Jungs werden genauso weiter trainieren. Es ist jetzt einfach wichtig, dass wir den Rhythmus definitiv aufrechterhalten", erklärt der 40-jährige Steirer gegenüber der "Bild".

Auch an den beiden spielfreien Wochenenden wird Hoffenheim nicht die Beine hochlegen. "Wir werden an den zwei Freitagen jeweils Testspiele bestreiten", kündigt Schicker an. Die zusätzliche Zeit soll genutzt werden, um an den Problemen des schwachen Saisonstarts zu arbeiten.

Für die Hoffenheim-Profis heißt es damit vorerst: Training statt Freizeit. Schicker will die Mannschaft trotz der ungewöhnlich langen Pflichtspielpause im Rhythmus halten – und nach der Unterbrechung die sportliche Wende schaffen.