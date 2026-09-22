i Fußball-Star Mauro Icardi. IMAGO/Seskim Photo Mauro Icardi Wegen Video: Kult-Stürmer erhält Fahrverbot bis 2099 Mauro Icardi erhält in seiner Heimat Argentinien ein Fahrverbot bis 2099. Grund dafür ist ein Video in sozialen Netzwerken. Von Sport Heute 22.09.2026, 12:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ärger für Mauro Icardi! Gegen den derzeit vereinslosen Fußball-Star wurde in seiner Heimat Argentinien eine vorläufige Fahrsperre bis ins Jahr 2099 verhängt. Auslöser ist ein Video, das in den sozialen Medien die Runde machte.

Darauf ist zu sehen, wie sich Icardis Partnerin China Suarez während der Fahrt abschnallt, durch das Fenster steigt und ihren Oberkörper aus dem Auto streckt. Icardi saß am Steuer und fuhr durch eine geschlossene Wohnanlage.

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Die Behörden wurden auf die Aufnahmen aufmerksam und überprüften den 33-Jährigen. Dabei stellten sie fest, dass seine Fahrerlaubnis in Argentinien bereits im Mai 2019 ihre Gültigkeit verloren habe. Seinen italienischen Führerschein hätte Icardi demnach in Buenos Aires revalidieren lassen müssen.

Icardi ist stinksauer

Der Ex-Star von Inter Mailand und Paris Saint-Germain reagierte sauer. Sein italienischer Führerschein sei bis 2029 gültig. "Es erscheint mir ziemlich seltsam, dass sich sogar das Verkehrsministerium mit mir beschäftigt", schrieb Icardi. Dann legte er nach: "Kümmert euch lieber darum, die Straßen zu reparieren."

Bevor Icardi in Buenos Aires eine neue Fahrerlaubnis beantragen kann, muss er sich laut Bericht einer Untersuchung unterziehen. Diese soll feststellen, ob er psychisch geeignet ist, ein Fahrzeug zu führen.

Auch sportlich befindet sich Icardi derzeit in einer ungewissen Situation. Nach seinem Abschied von Galatasaray im Sommer ist der Stürmer vereinslos. Laut "Cronache di Spogliatoio" beschäftigen sich unter anderem Tottenham, Everton, Olympiakos, PAOK und Atletico Mineiro mit einer Verpflichtung.