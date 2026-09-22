i Sprühkerzen der Fans – Ronald Koeman Junior wurde am Platz zu Tränen gerührt. "imago/screenshot" Fans mit bewegender Choreo Tränen am Rasen – Koeman-Sohn weint um tote Mutter Nur wenige Tage nach dem Tod seiner Mutter steht Ronald Koeman Jr. wieder auf dem Platz – eine emotionale Aktion lässt ihn in Tränen ausbrechen. Von Sport Heute 22.09.2026, 07:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mitten im Spiel wird es plötzlich ganz emotional. In der 13. Minute der Eredivisie-Partie zwischen Telstar und AZ Alkmaar wird die Partie unterbrochen. Auf der großen Leinwand erscheint ein Bild von Bartina Koeman, der kürzlich verstorbenen Mutter von Telstar-Torhüter Ronald Koeman Jr.

Die Fans beider Mannschaften erheben sich und applaudieren eine Minute lang. Im Telstar-Sektor werden Wunderkerzen in die Höhe gehalten. Für Koeman Jr., der trotz seiner Trauer auf dem Platz steht, ist es zu viel.

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Der 30-Jährige kämpft mit den Tränen, wischt sich mit seinem Trikot über die Augen. Anschließend applaudiert er in Richtung der Zuschauer und bedankt sich damit für die Anteilnahme.

Familie Koeman trauert

Erst in der vergangenen Woche hatte sein Vater Ronald Koeman Senior den Tod seiner Ehefrau öffentlich gemacht. Bartina Koeman starb im Alter von 65 Jahren an Brustkrebs.

"Mit intensiver Trauer, aber auch mit großem Stolz und Liebe verabschieden wir uns von meiner wunderschönen Frau, unserer liebsten Mutter und Großmutter", schrieb Koeman auf Instagram. Dazu veröffentlichte er ein Schwarz-Weiß-Foto, das das Ehepaar Hand in Hand zeigt.

Ronald und Bartina Koeman waren 41 Jahre verheiratet. Gemeinsam bekamen sie drei Kinder und wurden vierfache Großeltern.

Jahrelanger Kampf gegen den Krebs

Bartina war bereits 2010 an Brustkrebs erkrankt, hatte die Krankheit damals jedoch überwunden. 2023, als Koeman seine zweite Amtszeit als niederländischer Teamchef begann, kehrte der Krebs zurück. Später wurden Metastasen festgestellt.

Wie sehr ihm seine Frau auch während ihrer eigenen Erkrankung den Rücken freihielt, machte Koeman nach seinem Abschied als Bondscoach deutlich.

"Meine Frau Bartina hat mich trotz ihrer eigenen Krankheit jeden Tag unterstützt und ermutigt, meine Arbeit als Nationaltrainer zu Ende zu bringen. Das zeugt von unglaublicher Stärke. Ich bin ihr dafür dankbarer, als ich jemals in Worte fassen kann", offenbarte der ehemalige niederländische Nationaltrainer.