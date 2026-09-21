i Sasa Kalajdzic und Co. standen für Selfies parat. GEPA pictures Überraschender Besuch Ex-Sportdirektor Schöttel kam zum ersten ÖFB-Training Österreichs Nationalteam checkte in Windischgarsten ein, bereitet sich auf die Nations League vor. 600 Fans kamen zum Training. Und Peter Schöttel. Von Sport Heute 21.09.2026, 20:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Windischgarsten startete das ÖFB-Team am Montag vor rund 600 Fans die Vorbereitung auf den Nations-League-Auftakt am Donnerstag in Linz gegen Israel. Danach standen die Spieler für Autogramme und Selfies zur Verfügung.

Spannend: Auch Ex-Sportdirektor Peter Schöttel schaute vorbei. Der 59-Jährige war wegen Werbeaufnahmen vor Ort. Er nützte die Gelegenheit, um sich von der rot-weiß-roten Auswahl zu verabschieden.

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Die jahrelangen Leistungsträger Marko Arnautovic, David Alaba und Marcel Sabitzer sind nicht dabei. Konrad Laimer fehlt verletzt. "Die Lücke ist groß, denn das waren gefühlt unsere besten Spieler aller Zeiten", stellt Frosinone-Legionär Romano Schmid klar.

Insgesamt fehlen im Kader von Teamchef Ralf Rangnick neun WM-Starter. Von seiner allerersten Startelf (3:0 gegen Kroatien im Juni 2022) sind mit Kevin Danso, Maximilian Wöber und Xaver Schlager nur noch drei Mann im Aufgebot.

"Das Hauptaugenmerk liegt auf der Quali für die EM 2028. So gesehen ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt, neue Impulse zu setzen", meint ÖFB-Boss Josef Pröll bei "Sky".

Gut für Rangnick: Zuletzt zeigten mehrere ÖFB-Stars auf. Marco Grüll führte Werder nach 0:2 gegen Augsburg mit Tor und Assist noch zum 3:2-Sieg. Die Innenverteidiger David Affengruber (Fulham) und Felix Bacher (Lyon) sind bei ihren neuen Vereinen bereits Fanlieblinge. Schmid zaubert in der Serie A und meint: "Neues Land, Umzug – die letzten Wochen waren stressig, aber das Nationalteam fühlt sich wie ein Nachhausekommen an."