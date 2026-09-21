i Valentina Maceri ist das neue Gesicht von DAZN. "screenshot" Moderiert die Bundesliga Neue DAZN-Beauty: "Lebe meine Weiblichkeit aus" Valentina Maceri ist das neue Bundesliga-Gesicht bei DAZN – und will ihre weibliche Seite dabei nicht verstecken. Von Sport Heute 21.09.2026, 16:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie spielte selbst in der Champions League, steht mittlerweile vor Millionen Fußballfans vor der Kamera – und will sich dabei nicht verstecken. Valentina Maceri hat vor Kurzem einen der begehrtesten Moderationsjobs im deutschen Fußball übernommen – und will dabei "kompetent und sexy" zugleich sein.

Die 33-Jährige tritt bei DAZN die Nachfolge von Laura Wontorra als Bundesliga-Moderatorin an. Maceri führt durch die Samstagskonferenzen und ist auch bei den Sonntagsspielen im Einsatz.

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Schon zuvor machte sie deutlich, dass sie sich nicht in klassische Rollenbilder drängen lassen möchte. "Ich lebe meine Weiblichkeit gern aus. Frauen können kompetent und sexy sein", schildert die Moderatorin gegenüber dem "Standard".

Kommentare über ihr Aussehen oder ihr Make-up in den sozialen Medien nimmt sie deshalb gelassen. "Die würde ich auch nicht überzeugen, wenn ich in Jogginghose moderieren würde. Wenn ihnen nichts anderes einfällt, als mein Äußeres zu beleidigen, habe ich einen guten Job gemacht", weiß die Moderatorin mittlerweile.

Selbst in der Champions League gespielt

Maceri bringt allerdings nicht nur TV-Erfahrung, sondern auch eine eigene Vergangenheit als Fußballerin mit. Mit 18 Jahren lief sie für den italienischen Klub ASD CF Bardolino sogar in der Champions League auf.

Später wechselte sie vom Rasen vor die Kamera. Bei Bild moderierte sie unter anderem "Bild Sport" und "Reif ist Live". Für den Schweizer Sender Blue ist sie zudem bei Champions-League-Übertragungen im Einsatz und arbeitet dort mit Experten wie Didi Hamann, Mladen Petric und Marcel Reif zusammen.