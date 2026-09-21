i Cem Üstündag GEPA pictures Vor Traditionsklubs ÖFB-Legionär stürmt mit Aufsteiger an Tabellenspitze Nicht Galatasaray, nicht Besiktas und auch nicht Fenerbahce – sondern Amed Sportif führt die Liga in der Türkei an. Mittendrin: ein Österreicher. Von Sport Heute 21.09.2026, 13:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Damit hat vor Saisonbeginn keiner gerechnet. Liga-Neuling Amed SFK mischt die türkische Süper Lig ordentlich auf und steht nach dem nächsten Coup an der Tabellenspitze der Super Lig. Mitverantwortlich für den Erfolg: der österreichische Mittelfeldspieler Cem Üstündag.

Am Sonntag setzte sich der Aufsteiger in einem packenden Spitzenspiel mit 3:2 gegen Besiktas durch. Amed hält damit bei 13 Punkten und liegt aufgrund der besseren Tordifferenz vor Rekordmeister Galatasaray.

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Üstündag durfte den überraschenden Erfolg auf dem Platz miterleben. Der 25-Jährige wurde eine Viertelstunde vor Schluss eingewechselt und absolvierte damit seinen vierten Liga-Einsatz der Saison.

Hoffenheim-Leihgabe schießt Amed nach oben

Zum großen Matchwinner avancierte einmal mehr Gift Orban. Die Leihgabe der TSG Hoffenheim brachte Amed bereits in der 13. Minute in Führung und legte nur neun Minuten später das 2:0 durch Dia Saba auf. Mit mittlerweile sieben Saisontoren führt Orban gemeinsam mit Trabzonspor-Star Mohamed Salah die Torschützenliste an.

Besiktas kämpfte sich zwar noch einmal heran, konnte die Überraschung aber nicht verhindern. Orkun Kökcü erzielte tief in der Nachspielzeit lediglich den Treffer zum 2:3-Endstand.

Üstündag seit Februar bei Amed

Für Üstündag geht damit ein außergewöhnliches Fußballjahr weiter. Der ehemalige WSG-Tirol-Profi wechselte im Februar von Kasimpasa zu Amed und schaffte mit seinem neuen Klub als Vizemeister erstmals den Sprung in die höchste türkische Spielklasse. Nun grüßt der Neuling sogar von ganz oben.

Amed SFK ist in Diyarbakir im Südosten der Türkei beheimatet. "Amed" ist der kurdische Name der Stadt, die als bedeutendes kulturelles und politisches Zentrum der kurdischen Bevölkerung in der Türkei gilt.