i Schweiz-Kapitän Granit Xhaka: Pause nach Impf-Ärger Imago Images Star fehlt der Schweiz Xhaka schwindelte bei Covid-Impfnachweis: "Ein Fehler!" Wirbel um Granit Xhaka! Der Schweizer Kapitän gibt zu, einen gefälschten Impfnachweis gekauft zu haben. Nun pausiert er im Nationalteam. Von Sport Heute 21.09.2026, 12:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Granit Xhaka, der Kapitän der Schweizer Nationalmannschaft, hat am Montag zugegeben, während der Corona-Pandemie einen gefälschten Impfnachweis gekauft zu haben.

Der 33-Jährige zieht nun Konsequenzen. In Absprache mit dem Schweizer Fußballverband wird Xhaka nicht zum Trainingscamp des Nationalteams im türkischen Belek anreisen. Damit fehlt er der Schweiz auch in den kommenden vier Spielen der Nations League.

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"Granit Xhaka hat uns gestern Abend über den Sachverhalt informiert", erklärte Verbandspräsident Peter Knäbel am Montag.

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Der Verband begrüße, dass sich Xhaka der Aufarbeitung stelle. Gleichzeitig sei man gemeinsam zum Schluss gekommen, dass es im Interesse der Mannschaft sei, den aktuellen Lehrgang ohne den Kapitän zu bestreiten.

Zuvor hatte sich Xhaka selbst auf Instagram zu Wort gemeldet und den Kauf der gefälschten Bestätigung eingeräumt.

"Es war ein Fehler"

"Im Zusammenhang mit der Covid-19-Impfung war ich damals persönlich stark verunsichert und hatte große Bedenken", erklärte der Schweizer. Er habe dem Impfstoff misstraut und sei von Ängsten und Verunsicherung geprägt gewesen.

In dieser Situation habe er schließlich eine Impfbestätigung erworben, anstatt seine offenen Fragen auf dem vorgesehenen Weg zu klären.

Heute bewertet Xhaka seine damalige Entscheidung anders. "Es war ein Fehler. Es tut mir leid", schreibt der 33-Jährige.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Der Fall war wenige Tage zuvor ins Rollen gekommen. Die Schweizer Zeitung "Blick" berichtete am Freitag, Xhaka soll im Jahr 2022 ein gefälschtes Corona-Zertifikat gekauft haben.

Der Fall beschäftigt mittlerweile auch die Justiz. Die Staatsanwaltschaft Luzern bestätigte Ermittlungen gegen den Schweizer Nationalteamkapitän.