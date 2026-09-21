i Mbappe verlor mit seinen neuen Schuhen das Madrid-Derby 1:2. IMAGO/SOPA Images Nicht mehr Nike Ganz in Weiß! Mbappe überrascht mit neuem Fußballschuh Schon lange wurde spekuzliert, nun ist es fix: Star-Kicker Kylian Mbappe hat einen neuen Ausrüster. Er läuft nicht mehr mit Nike-Schuhen auf. Von Sport Heute 21.09.2026, 08:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Überraschender Wechsel bei Kylian Mbappe! Der Real-Madrid-Star beendet nach rund zwei Jahrzehnten seine Zusammenarbeit mit Nike. Beim 1:2 im Madrid-Derby lief der 27-Jährige in weißen Schuhen des Schweizer Sportartikelherstellers On auf. In Zukunft wird der Fußball-Superstar globaler Markenbotschafter.

Für On ist der Deal ein großer Schritt. Das Unternehmen will stärker im Fußball Fuß fassen, Mbappe soll dabei nicht nur als Werbegesicht dienen. Der Weltmeister von 2018 wird auch direkt in die Entwicklung neuer Fußballschuhe und Bekleidung eingebunden.

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"Von Anfang an hat mich an On die Möglichkeit begeistert, gemeinsam etwas völlig Neues aufzubauen, das dazu beitragen wird, den Fußball von morgen zu prägen", erklärt Mbappe. Über Laufzeit und finanzielle Details des Vertrags wurde nichts bekannt gegeben. Laut "The Athletic" soll der Franzose im Rahmen des Deals allerdings eine Beteiligung an On erhalten.

Kein klassischer Werbedeal

Eine wichtige Rolle beim spektakulären Wechsel soll Thierry Henry gespielt haben. Frankreichs Fußball-Legende ist bei On als "Director of Football" tätig und soll Mbappe von der Zusammenarbeit überzeugt haben.

On-Mitgründer David Allemann spricht von Mbappe als "perfektem Partner". Der Real-Star selbst macht klar, dass es nicht bei einem klassischen Werbedeal bleiben soll: "Wir teilen denselben Traum – und das ist erst der Anfang."

Der französische Fußball-Star hatte rund 20 Jahre lang einen Nike-Vertrag, soll zuletzt 14 Millionen Euro pro Saison verdient haben.