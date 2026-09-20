i Christian Ilzer kassiert mit Hoffenheim den nächsten Dämpfer. IMAGO/One Inch Productions Horror-Saisonstart Ilzer blamiert sich mit Hoffenheim in Paderborn Bei Hoffenheim schrillen die Alarmglocken. Christian Ilzer kassiert in Paderborn die nächste Pleite – nur wenige Tage nach dem Fehlstart in Europa. Von Sport Heute 20.09.2026, 21:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Saisonstart entwickelt sich für Christian Ilzer immer mehr zum Albtraum. Statt der erhofften Reaktion auf die bittere Europa-League-Pleite setzt es für den österreichischen Trainer mit Hoffenheim den nächsten Rückschlag. Beim zuvor sieglosen Aufsteiger Paderborn geht die TSG mit 1:3 unter.

Damit steckt Hoffenheim bereits nach vier Bundesliga-Runden tief im Tabellenkeller. Drei Niederlagen hat die Mannschaft schon kassiert und aus vier Spielen nur einen Sieg geholt –mit Rang 14 bleibt die TSG weit hinter den eigenen Ansprüchen zurück.

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Auch international läuft es nicht besser. Erst unter der Woche blamierte sich Hoffenheim beim 0:2 gegen OFI Kreta und legte damit einen Fehlstart in die Europa League hin. "Die Enttäuschung darf emotional sein, die Reaktion muss professionell sein", forderte Ilzer danach. Die gewünschte Antwort bleibt in Paderborn aus.

Aufsteiger schockt Ilzer

Dabei hat Hoffenheim zunächst sogar die Chance auf die Führung. Vladimir Coufal zieht aus der Distanz ab, trifft nach 23 Minuten aber nur den Pfosten. Wenig später schlägt Paderborn zu. Santiago Castaneda bringt einen abgefälschten Schuss im Tor unter und erlöst den Aufsteiger nach zuvor drei Bundesliga-Partien ohne eigenen Treffer (29.).

Noch vor der Pause wird es für Ilzers Mannschaft richtig bitter. Stefano Marino verwertet eine flache Hereingabe aus kurzer Distanz wuchtig zum 2:0 (42.). Hoffenheim kommt zwar mit deutlich mehr Schwung aus der Kabine. Adam Daghim nutzt eine Vorlage von Max Moerstedt und verkürzt in der 50. Minute auf 1:2.

Paderborn macht Sensation perfekt

Die TSG drängt anschließend auf den Ausgleich, doch ausgerechnet der Aufsteiger schlägt erneut zu. Der zur Pause eingewechselte Steffen Tigges köpft nach einer Flanke zum 3:1 ein (69.).

In der Schlussphase versucht Hoffenheim noch einmal alles. Bambasé Conté, der erst am Donnerstag von Bundestrainer Jürgen Klopp für die Nationalmannschaft nominiert worden war, scheitert in der 83. Minute an der Latte.