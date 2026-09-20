i Miron Muslic und Schalke halten aktuell bei fünf Punkten. IMAGO/RHR-Foto ÖFB-Goalie stark Muslic vergibt Sieg gegen Überraschungsteam Kein Sieg für Miron Muslic vor der Länderspielpause. Schalke kommt gegen Überraschungsteam Elversberg nicht über ein 0:0 hinaus. Von Sport Heute 20.09.2026, 19:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die große Chance auf den zweiten Saisonsieg bleibt ungenutzt. Miron Muslic muss sich mit Schalke 04 im Aufsteigerduell gegen den starken Saisonstarter Elversberg mit einem torlosen Remis begnügen. Das liegt vor allem an einem anderen Österreicher: Goalie Nicolas Kristof überzeugte mit starken Paraden.

Mittendrin ist auch ÖFB-Teamspieler Maximilian Wöber. Der Österreicher sitzt zunächst auf der Bank, Muslic bringt ihn nach 62 Minuten in die Partie. An der Nullnummer kann aber auch der 28-Jährige nichts mehr ändern.

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Damit hält Schalke nach vier Runden bei fünf Punkten. Elversberg setzt seinen starken Start fort und geht mit sieben Zählern in die Länderspielpause.

Dzeko erstmals seit März von Beginn an

Für Aufsehen sorgt bereits vor dem Anpfiff die Schalker Startelf. Edin Dzeko darf erstmals seit mehr als einem halben Jahr wieder von Beginn an ran. Zuletzt war das dem mittlerweile 40-Jährigen am 15. März beim 2:2 gegen Hannover gelungen.

Schalke startet aggressiv, erobert im Mittelfeld viele Bälle, zwingende Chancen bleiben zunächst aber aus. Elversbergs Noah Darvich gibt nach 13 Minuten den ersten gefährlichen Versuch ab. Dzeko selbst kommt kurz vor der Pause zu seiner besten Möglichkeit, sein Abschluss aus rund zehn Metern wird allerdings geblockt.

Nach dem Seitenwechsel haben die Königsblauen die große Chance auf das 1:0. Nikola Katic kommt nach einer Flanke von Adil Aouchiche zum Abschluss, setzt den Ball aber knapp über das Tor (54.). Nur drei Minuten später muss Schalke-Keeper Loris Karius gegen Lukas Petkov eingreifen. Schalke drückt noch einmal auf den Führungstreffer. Junior Dina Ebimbe findet in Elversberg-Keeper Nicolas Kristof jedoch seinen Meister (64.).