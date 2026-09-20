i Romano Schmid gegen Shootingstar Nico Paz. IMAGO/ABACAPRESS Legionäre verlieren mit Genua ÖFB-Star Schmid glänzt mit Doppel-Assist in Italien Romano Schmid brilliert im Duell mit Promi-Klub Como – und sorgt mit zwei Assists dafür, dass Frosinone ins Spitzenfeld der Serie A vorstößt. Von Sport Heute 20.09.2026, 18:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Romano Schmid wird für Frosinone immer wichtiger. Gegen Champions-League-Teilnehmer Como 1907 liefert der ÖFB-Teamspieler gleich zweimal die entscheidende Vorarbeit und führt seinen Klub damit zu einem 2:0-Heimsieg.

Schon nach 14 Minuten tritt Schmid erstmals in Erscheinung. Der 26-Jährige bedient Giacomo Calo mit einer starken Hereingabe, der mit seinem ersten Saisontreffer die Führung erzielt.

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Doch damit nicht genug: Tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte legt der "Alpen-Messi" erneut auf. Diesmal profitiert Giorgi Kvernadze von Schmids Vorarbeit und stellt in der 45.+3 Minute nach einem Konter auf 2:0.

Schmid mit zwei Assists

Nach dem Seitenwechsel erhöht Como den Druck und kommt zu mehreren Möglichkeiten. Frosinone-Schlussmann Palmisani erwischt allerdings einen starken Tag und hält mit insgesamt sieben Paraden seinen Kasten sauber.

Schmid bleibt bis zur 88. Minute auf dem Feld, ehe er ausgewechselt wird. Sein ÖFB-Kollege Florian Grillitsch fehlt Frosinone hingegen verletzungsbedingt.

Mit den drei Punkten zieht Frosinone auch in der Tabelle an Como vorbei. Die Mannschaft der beiden Österreicher liegt nun auf Rang vier – einen Platz vor dem Klub vom Comer See.

Puczka bekommt Einsatzzeit

Weniger erfreulich läuft der Spieltag für die österreichischen Legionäre von Genua. Bei Parma setzt es eine 1:2-Niederlage. David Puczka wird nach einer Stunde eingewechselt, Franz Stolz sitzt als Ersatzgoalie auf der Bank. Elias Havel fehlt verletzt.

Romero bringt Parma in der 38. Minute in Führung. Osmajic gelingt nach 70 Minuten zwar der Ausgleich für die Gäste, doch Almqvist entscheidet die Partie zehn Minuten vor dem Ende mit dem 2:1. Genua bleibt damit im Tabellenkeller und liegt weiterhin auf dem vorletzten Platz.